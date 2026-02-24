Belfort : la décoration de Mariane Tanzi qui étrangle les syndicats

Mariane Tanzi, ancienne directrice des services de l’Éducation nationale du Territoire de Belfort, et mise en cause pour harcèlement moral (lire notre article), a été élevée au grade d’officier dans l’ordre des palmes académiques ; le décret de nomination est en date du 10 juillet 2025, publié dans le bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses du 1er septembre 2025. Cette distinction est attribuée « pour services rendus à l’éducation nationale », indique le bulletin.

Une reconnaissance qui surprend les syndicats et les représentants des parents d’élèves du Territoire de Belfort, qui se sont fendus d’un communiqué de presse pour marquer leur étonnement. Dans ce document commun, la FCPE 90, la FSU, la FO, la CGT, la CFDT ou encore Sud témoignent de leur « stupeur » et de leur « incompréhension ».

Plusieurs décorations ont été remises le 7 février, au cours d’une cérémonie à la salle des fêtes de Belfort. Cérémonie à laquelle devait participer Marianne Tanzi. Mais elle n’était pas présente.

« Dans un tel contexte, nous nous interrogeons sur la considération accordée par le ministère à la parole des victimes présumées, au temps judiciaire », lit-on dans le communiqué. Avant de découvrir un : « Honteux ! » Le communiqué s’étonne encore de l’engagement du ministère vis-à-vis du harcèlement et cette distinction. « Quel message est ainsi adressé aux élèves, aux familles, à l’ensemble des personnels ? » En se référant à l’article D911-74, le communiqué demande que « la nomination soit suspendue afin de préserver les protagonistes d’une affaire en cours, l’image, la crédibilité et la confiance en notre école publique pour laquelle nous sommes investis ».