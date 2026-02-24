Belfort : la décoration de Mariane Tanzi qui étrangle les syndicats

Mariane Tanzi, ancienne directrice des services de l’Éducation nationale du Territoire de Belfort, et mise en cause pour harcèlement moral (lire notre article), a été élevée au grade d’officier dans l’ordre des palmes académiques ; le décret de nomination est en date du 10 juillet 2025, publié dans le bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses du 1er septembre 2025. Cette distinction est attribuée « pour services rendus à l’éducation nationale », indique le bulletin.
Une reconnaissance qui surprend les syndicats et les représentants des parents d’élèves du Territoire de Belfort, qui se sont fendus d’un communiqué de presse pour marquer leur étonnement. Dans ce document commun, la FCPE 90, la FSU, la FO, la CGT, la CFDT ou encore Sud témoignent de leur « stupeur » et de leur « incompréhension ».
Plusieurs décorations ont été remises le 7 février, au cours d’une cérémonie à la salle des fêtes de Belfort. Cérémonie à laquelle devait participer Marianne Tanzi. Mais elle n’était pas présente.
« Dans un tel contexte, nous nous interrogeons sur la considération accordée par le ministère à la parole des victimes présumées, au temps judiciaire », lit-on dans le communiqué. Avant de découvrir un : « Honteux ! » Le communiqué s’étonne encore de l’engagement du ministère vis-à-vis du harcèlement et cette distinction. « Quel message est ainsi adressé aux élèves, aux familles, à l’ensemble des personnels ? » En se référant à l’article D911-74, le communiqué demande que « la nomination soit suspendue afin de préserver les protagonistes d’une affaire en cours, l’image, la crédibilité et la confiance en notre école publique pour laquelle nous sommes investis ».
"Les investigations sont toujours en cours"
Le 1er novembre, Mariane Tanzi a quitté son poste de directrice départementale des services de l’Éducation nationale du Territoire de Belfort. Elle arrivait en fin de contrat. Mais elle n’a pas non plus été renouvelée, après 4 ans de présence dans la cité du Lion. Une décision prise à l’échelle nationale dit-on au Trois.
Compte tenu des accusations, une enquête administrative a été diligentée à l’automne par l’inspection générale de l’éducation du sport et de la recherche. Une plainte a, par ailleurs, été déposée par un collaborateur de l’inspection académique auprès du tribunal judiciaire de Belfort, en mai 2025. Le dossier a été dépaysé, auprès du parquet du tribunal judiciaire de Montbéliard. Paul-Édouard Lallois, le procureur de la République, a ouvert une enquête pour harcèlement moral au mois de juin 2025. Aucune autre plainte ne lui a été transmise depuis.
« Les investigations sont toujours en cours », confirme le magistrat au Trois. « [Madame Tanzi] a été entendue fin novembre au commissariat de Montbéliard. » Le procureur indique que l’ancienne directrice départementale « conteste l’infraction ». Il souligne que ce type d’enquête est forcément long. C’est une procédure « complexe », qui nécessite de très nombreuses « vérifications ». Il s’appuie notamment sur les éléments de l’enquête administrative. Paul-Édouard Lallois souligne qu’il n’est pas facile de qualifier le harcèlement moral, pour lequel il faut documenter des « agissements répétés », « des conséquences sur la qualité de travail et l’état de santé de la personne ». « Il y a des critères cumulatifs à établir », explique Paul-Édouard Lallois. Mariane Tanzi est présumée innocente.
Sollicité, le rectorat de Besançon précise : « Nous n’avons pas de commentaire à faire sur une procédure nationale (les distinctions, NDLR), strictement encadrée. » Le rectorat indique également, qu’au niveau académique, il ne dispose pas d’éléments sur l’enquête administrative.