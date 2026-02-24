Belfort : la décoration de Mariane Tanzi qui étrangle les syndicats

Marianne Tanzi, inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'Éducation nationale du Territoire de Belfort.
Mariane Tanzi a été directrice départementale des services de l'Éducation nationale du Territoire de Belfort pendant 4 ans. | ©Le Trois – archives

Mariane Tanzi, ancienne directrice départementale de l’Éducation nationale dans le Territoire de Belfort, visée par une plainte pour harcèlement, a été élevée au rang d’officier dans l’ordre des palmes académiques. La distinction ne passe pas.

Mariane Tanzi, ancienne directrice des services de l’Éducation nationale du Territoire de Belfort, et mise en cause pour harcèlement moral (lire notre article), a été élevée au grade d’officier dans l’ordre des palmes académiques ; le décret de nomination est en date du 10 juillet 2025, publié dans le bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses du 1er septembre 2025. Cette distinction est attribuée « pour services rendus à l’éducation nationale », indique le bulletin.

Une reconnaissance qui surprend les syndicats et les représentants des parents d’élèves du Territoire de Belfort, qui se sont fendus d’un communiqué de presse pour marquer leur étonnement. Dans ce document commun, la FCPE 90, la FSU, la FO, la CGT, la CFDT ou encore Sud témoignent de leur « stupeur » et de leur « incompréhension ».

Plusieurs décorations ont été remises le 7 février, au cours d’une cérémonie à la salle des fêtes de Belfort. Cérémonie à laquelle devait participer Marianne Tanzi. Mais elle n’était pas présente. 

« Dans un tel contexte, nous nous interrogeons sur la considération accordée par le ministère à la parole des victimes présumées, au temps judiciaire », lit-on dans le communiqué. Avant de découvrir un : « Honteux ! » Le communiqué s’étonne encore de l’engagement du ministère vis-à-vis du harcèlement et cette distinction. « Quel message est ainsi adressé aux élèves, aux familles, à l’ensemble des personnels ? » En se référant à l’article D911-74, le communiqué demande que « la nomination soit suspendue afin de préserver les protagonistes d’une affaire en cours, l’image, la crédibilité et la confiance en notre école publique pour laquelle nous sommes investis ».

"Les investigations sont toujours en cours"

Le 1er novembre, Mariane Tanzi a quitté son poste de directrice départementale des services de l’Éducation nationale du Territoire de Belfort. Elle arrivait en fin de contrat. Mais elle n’a pas non plus été renouvelée, après 4 ans de présence dans la cité du Lion. Une décision prise à l’échelle nationale dit-on au Trois.

Compte tenu des accusations, une enquête administrative a été diligentée à l’automne par l’inspection générale de l’éducation du sport et de la recherche. Une plainte a, par ailleurs, été déposée par un collaborateur de l’inspection académique auprès du tribunal judiciaire de Belfort, en mai 2025. Le dossier a été dépaysé, auprès du parquet du tribunal judiciaire de Montbéliard. Paul-Édouard Lallois, le procureur de la République, a ouvert une enquête pour harcèlement moral au mois de juin 2025. Aucune autre plainte ne lui a été transmise depuis.

« Les investigations sont toujours en cours », confirme le magistrat au Trois. « [Madame Tanzi] a été entendue fin novembre au commissariat de Montbéliard. » Le procureur indique que l’ancienne directrice départementale « conteste l’infraction ». Il souligne que ce type d’enquête est forcément long. C’est une procédure « complexe », qui nécessite de très nombreuses « vérifications ». Il s’appuie notamment sur les éléments de l’enquête administrative. Paul-Édouard Lallois souligne qu’il n’est pas facile de qualifier le harcèlement moral, pour lequel il faut documenter des « agissements répétés », « des conséquences sur la qualité de travail et l’état de santé de la personne ». « Il y a des critères cumulatifs à établir », explique Paul-Édouard Lallois. Mariane Tanzi est présumée innocente.

Sollicité, le rectorat de Besançon précise : « Nous n’avons pas de commentaire à faire sur une procédure nationale (les distinctions, NDLR), strictement encadrée. » Le rectorat indique également, qu’au niveau académique, il ne dispose pas d’éléments sur l’enquête administrative.

Nos derniers articles

,
Christophe Soustelle, secrétaire départemental du Rassemblement national du Territoire de Belfort.

Municipales : le Rassemblement national a déposé sa liste à Belfort

Le Rassemblement national (RN) et son allié l’UDR ont déposé une liste à Belfort, dans le cadre des élections municipales des 15 et 22 mars, confirment les deux formations politiques.
Depuis septembre 2024 et jusqu'en décembre 2026, la desserte de la ligne Belfort-Delle est assurée par une motrice diesel X73500.

Nord Franche-Comté : le service express régional métropolitain sur de bons rails

Le projet de service express régional métropolitain (Serm), déposé en décembre, a bien été retenu par le ministre des Transports confirme le pôle métropolitain. Une première étape importante dans la concrétisation de cette initiative.
,
L'entrée de l'usine Stellantis de Mulhouse, dans le Haut-Rhin.

Mulhouse : le permis d’un projet de géothermie annulé par la justice

La cour administrative d'appel de Nancy a annoncé jeudi avoir annulé un arrêté autorisant le groupe minier Vulcan Energy à rechercher des gisements de géothermie dans le sous-sol du Haut-Rhin, notamment pour le constructeur automobile Stellantis.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC