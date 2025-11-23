PUB

Belfort : enquête ouverte pour harcèlement contre une cadre de l’Education nationale

L'entrée du tribunal de Montbéliard.
Le traitement de la plainte a été délocalisé à Montbéliard. | © Le Trois P.-Y.R.

La directrice des services départementaux de l'Education nationale du Territoire de Belfort fait l'objet d'une plainte pour harcèlement. Son contrat à ce poste n'a pas été été renouvelé à son terme à compter du 1er novembre, sans que toutefois le rectorat ne confirme un lien avec la plainte.

(AFP)

Visée par des enquêtes administrative et pénale pour harcèlement moral au travail, après la plainte d’une collaboratrice, la directrice des services départementaux de l’Education nationale (DSDEN) dans le Territoire de Belfort a vu son contrat non renouvelé au 1er novembre, a appris vendredi l’AFP, confirmant une information d’Ici Belfort Montbéliard. L’enquête pénale a été ouverte à la suite d’une plainte déposée en mai par une collaboratrice de la responsable mise en cause, a précisé à l’AFP le procureur de Montbéliard, Paul-Edouard Lallois. M. Lallois a été saisi de ce dossier après une décision de dépaysement prise par la cour d’appel de Besançon le 21 mai. Cela fait suite à une plainte déposée initialement au parquet de Belfort en mai par une collaboratrice de la DSDEN du Territoire de Belfort, cadre de catégorie A de la fonction publique, en poste à la direction académique dans le département, a précisé le procureur. La « nature des faits dénoncés » dans cette plainte écrite, « étayée par de nombreuses pièces justificatives », a conduit le magistrat à ouvrir une enquête du chef de « harcèlement moral dans le cadre du travail ». « A ce jour, une seule plainte a été déposée », a-t-il précisé.
En parallèle, une enquête administrative a été ouverte par le ministère de l’Education nationale, confiée à l’Inspection générale de l’Education, du Sport et de la Recherche (IGESR), selon le procureur. « Les pièces et conclusions de cette enquête administrative m’ont été communiquées et nous procédons à leur exploitation dans le cadre de l’enquête pénale ». Cette enquête administrative est plus large et de nombreux témoignages ont été récoltés dans ce cadre.

Interrogé par l’AFP, le syndicat FSU, dont les élus assurent le secrétariat des instances F3SCT chargées des questions de santé, sécurité et conditions de travail, a indiqué avoir reçu « un certain nombre d’alertes, dès les mois qui ont suivi » la prise de fonction à Belfort, il y a quatre ans, de la responsable mise en cause. « Ces alertes, on les a prises en compte, on les a fait remonter », comme toutes celles qui « paraissent comporter des risques psychosociaux », a expliqué Benoît Guyon, représentant du syndicat. Le non-renouvellement du contrat de la DSDEN au 1er novembre, a-t-il observé, peut être vu comme un des « effets » de l’enquête administrative, dont les conclusions n’ont pas été transmises au syndicat. Sollicité par l’AFP, le rectorat n’a pas répondu dans l’immédiat. Selon Ici Belfort-Montbéliard, l’intéressée a été appelée à de nouvelles fonctions en région parisienne.

Intertitre

Orientis vero limes in longum protentus et rectum ab Euphratis fluminis ripis ad usque supercilia porrigitur Nili, laeva Saracenis conterminans gentibus, dextra pelagi fragoribus patens, quam plagam Nicator Seleucus occupatam auxit magnum in modum, cum post Alexandri Macedonis obitum successorio iure teneret regna Persidis, efficaciae inpetrabilis rex, ut indicat cognomentum.Orientis vero limes in longum protentus et rectum ab Euphratis fluminis ripis ad usque supercilia porrigitur Nili, laeva Saracenis conterminans gentibus, dextra pelagi fragoribus patens, quam plagam Nicator Seleucus occupatam auxit magnum in modum, cum post Alexandri Macedonis obitum successorio iure teneret regna Persidis, efficaciae inpetrabilis rex, ut indicat cognomentum.Orientis vero limes in longum protentus et rectum ab Euphratis fluminis ripis ad usque supercilia porrigitur Nili, laeva Saracenis conterminans gentibus, dextra pelagi fragoribus patens, quam plagam Nicator Seleucus occupatam auxit magnum in modum, cum post Alexandri Macedonis obitum successorio iure teneret regna Persidis, efficaciae inpetrabilis rex, ut indicat cognomentum.Orientis vero limes in longum protentus et rectum ab Euphratis fluminis ripis ad usque supercilia porrigitur Nili, laeva Saracenis conterminans gentibus, dextra pelagi fragoribus patens, quam plagam Nicator Seleucus occupatam auxit magnum in modum, cum post Alexandri Macedonis obitum successorio iure teneret regna Persidis, efficaciae inpetrabilis rex, ut indicat cognomentum.

Nos derniers articles

Façade du tribunal judiciaire de Besançon, dans le Doubs. | ©Le Trois – illustration

Besançon : l’ex-compagnon de la femme abattue jeudi a été mis en examen et écroué

Le procureur de Besançon a annoncé ce samedi la mise en examen de l’ex-compagnon de la jeune femme de 32 ans abattue jeudi en bas de son immeuble.
Face aux chutes des températures, le plan Grand froid a été activé par le préfet du Territoire de Belfort. (Image par valsimots de Pixabay )

Territoire de Belfort : le plan « grand froid » est activé

Parmi les mesures mises en œuvre dans le cadre du plan grand froid dans le Territoire de Belfort : l’ouverture de 15 places supplémentaires d’accueil d’urgence.
Flavien le Juge devant la sauteuse de la salle de production du Resto U' Duvillard, à Belfort.

Dans les coulisses du Resto U’ de Belfort

Les trois chefs des Restos U' du nord Franche-Comté se sont réunis, à Belfort, ce mercredi 19 novembre pour signer leur engagement en faveur de la démarche "Mon Resto Responsable". L’objectif est de repenser les repas et les services adressés aux étudiants.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC