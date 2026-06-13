Belfort : Festivit’été revient pour une 11e édition

Juliana Burel
Le Festivit’été revient pour une 11e édition en 2026. Du 3 juillet au 29 août, plus de 400 animations rythmeront la ville de Belfort. Les nouveaux élus, dont le maire adjoint chargé de l’attractivité commerciale, ont voulu marquer le coup Gautier Le Voillemin est arrivé à la mairie avec différentes idées pour ce projet : « On veut mettre en place des nouveautés ! »
C’est le mot de cette saison 2026. Moins de béton et plus de verdure, de nouveaux lieux seront proposés dans les squares de Belfort. « Il y avait deux espaces qui ne s’y prêtaient pas, comme la place du marché des Vosges qui était bétonnée. Donc on déplace les événements dans le square de la Roseraie. Ça va permettre d’avoir un espace végétalisé », se réjouit Gautier Le Voillemin.
Une guinguette au square du Souveni
Les activités phares des précédentes éditions sont conservées. A commencer par la place d’Armes. Les jeux en bois et le carrousel sont aussi de la partie, ainsi que le terrain de pétanque. La grande nouveauté de Festivit’été est l’arrivée de « la Guinguette du square », au square du Souvenir, pour profiter et se retrouver autour d’un repas et de spectacles. Un échange culturel et culinaire est prévu. Il n’y aura pas que des petits snacks: la Ville s’engage à proposer de vrais plats, généralement autour d’un thème. Chaque samedi cet espace s’animera sous une culture particulière. L’ambition du maire adjoint est de plaire à tous : « Il faut correspondre à tous les âges pour regrouper toute la famille et attirer les jeunes qui ont 25-30 ans, qui veulent passer un moment convivial entre amis en buvant un verre. »
Cette année, Festivit’été commence le 3 juillet avec la déambulation dans les rues de Belfort avec les Zicotins. Ce chemin passera par quatre arrêts pour participer à des activités exceptionnelles telles qu’un flash mob ou bien un atelier lecteur et bricolage. Cette marche se conclut au square du Souvenir où est située la Guinguette. Une DJ vient clore cette soirée de lancement de cette édition 2026.
Le samedi 29 août, le Festivit’été se clôturera aussi par une déambulation dans les rues pour finir au square du Souvenir. La soirée se terminera à 22 h. Un groupe de Catalans donnera un concert pour refermer la saison estivale.
Les 60 ans du marché aux puces
Les 60 ans du marché aux puces ! La Ville de Belfort souhaite fêter cet anniversaire avec un pique-nique rétro. Des animations seront proposées sur la place de la République. Des expositions de caravanes et véhicules rétro sont à découvrir le 5 juillet 2026. Le but de cette journée est d’accueillir les visiteurs, riverains et touristes en tenue rétro pour se coordonner à la thématique.
Cette année la Ville de Belfort accueille l’arrivée du Tour de France le vendredi 17 juillet 2026. La ville sera en fête plus particulièrement à cette date. Plusieurs activités sur le thème de la journée seront organisées dans la Cité du Lion. Sur le tracé du parcours, les mythiques caravanes entreront dans Belfort vers 15 h 50 L’arrivée de l’étape a lieu à la Maison du Peuple. Pour clôturer la journée, la Ville invite les Belfortains à se rendre sur la place d’Armes pour assister à un concert avec FF Celtics suivi d’un set électro par DJ Liema et Zanaël.
Beaucoup d’autres animations seront proposées tout le long du mois, telles qu’un été sous les murailles à la Citadelle (lire notre article). Les Journées d’histoire vivante prendront place le temps d’un week-end, les 25 et 26 juillet. Sans oublier les fêtes annuelles : le 13 juillet avec le feu d’artifice et le défilé le 14 juillet sur la place Corbis. Une touche d’humour s’invite aussi aux festivités avec les Rigolomanies à la Maison du Peuple. De nombreux événements sont organisés tous les jours dans la Ville de Belfort.