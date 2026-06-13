Belfort : Festivit’été revient pour une 11e édition

Les activités phares des précédentes éditions sont conservées. A commencer par la place d’Armes. Les jeux en bois et le carrousel sont aussi de la partie, ainsi que le terrain de pétanque. La grande nouveauté de Festivit’été est l’arrivée de « la Guinguette du square », au square du Souvenir, pour profiter et se retrouver autour d’un repas et de spectacles. Un échange culturel et culinaire est prévu. Il n’y aura pas que des petits snacks: la Ville s’engage à proposer de vrais plats, généralement autour d’un thème. Chaque samedi cet espace s’animera sous une culture particulière. L’ambition du maire adjoint est de plaire à tous : « Il faut correspondre à tous les âges pour regrouper toute la famille et attirer les jeunes qui ont 25-30 ans, qui veulent passer un moment convivial entre amis en buvant un verre. »

Cette année, Festivit’été commence le 3 juillet avec la déambulation dans les rues de Belfort avec les Zicotins. Ce chemin passera par quatre arrêts pour participer à des activités exceptionnelles telles qu’un flash mob ou bien un atelier lecteur et bricolage. Cette marche se conclut au square du Souvenir où est située la Guinguette. Une DJ vient clore cette soirée de lancement de cette édition 2026.

Le samedi 29 août, le Festivit’été se clôturera aussi par une déambulation dans les rues pour finir au square du Souvenir. La soirée se terminera à 22 h. Un groupe de Catalans donnera un concert pour refermer la saison estivale.