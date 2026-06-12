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Belfort : un été anniversaire à la Citadelle

La cour d'honneur de la Citadelle de Belfort.
La Citadelle a été cité pour la première fois dans un traité il y a 800 ans. | © Le Trois - Juliana Burel

La Citadelle de Belfort s’anime avec « Un été sous les murailles ». De juillet à août, beaucoup d’activités pour tous les âges sont proposées par le site. Cette septième édition met à l’honneur l’ancien Château de Belfort à l’occasion de ses 800 ans d’histoire.

Juliana Burel

La citadelle de Belfort propose depuis sept ans des festivités durant tout l’été (lire notre article). Cette année, elles auront un goût particulier. « On cite le château de Belfort pour la première fois, il y a 800 ans dans l’accord de Grandvillars. Un accord qui réconciliait à l’époque les Montbéliardais et les Belfortains », retrace Marc Rovigo, adjoint chargé de la culture et du patrimoine de Belfort.

Le 15 mai 1226, le comte Frédéric II de Ferrette signe un accord de paix avec le comte Richard III de Montbéliard. Huit siècles plus tard, la Ville de Belfort se mobilise pour fêter, raconter et partager son histoire. La municipalité organise différentes manifestations sportives, culturelles et historiques. L’objectif de cette opération : découvrir différemment la Citadelle, le lieu phare de la ville. Les jeunes comme les plus âgés sont invités à ces activités. 

Les journées sont réparties par thématiques : le mardi des activités sportives sont proposées telles que de l’escrime, du tennis, du tir à l’arc… Le mercredi est plus axé sur les enfants en journée, mais le soir des concerts de jazz sont programmés. Les jeudis, les organisateurs ont voulu les consacrer à la découverte, notamment sur l’environnement. Et le vendredi, c’est soirée cinéma en plein air. Des films sur le Moyen Âge seront projetés, sauf le 17 juillet consacré au Tour de France.

Les activités à ne pas louper

La Ville propose plusieurs programmations. Voici les trois événements à ne pas manquer cet été à Belfort. Un peu avant le début des festivités Belfort organise « La Folle Echappée ». Une course d’orientation planifiée le 20 juin dans tout le site de la citadelle. Elle est divisée en deux catégories : les jeunes et les adultes. Les vainqueurs remporteront des lots. 

Le 25 et 26 juillet 2026, de 10 h à 18 h, la Ville organise les Journées d’histoire vivante. Les traités sont la thématique de ce week-end. Soixante personnes seront costumées pour reconstituer les moments historiques de la ville. Plusieurs époques sont évoquées, du XIIIe siècle jusqu’en 1919 au travers des trois traités qui ont bâti le statut de Belfort.

Pour clôturer la saison estivale, la citadelle accueillera, le 22 août, une soirée électro. Comme l’année dernière, l’organisation renouvelle son partenariat avec le collectif belfortain Brainstorm’X. La programmation est déjà connue : trois artistes performeront le soir pour embraser le site. Leur tête d’affiche est Elisa Do Brasil, DJ depuis plus d’une vingtaine d’années. Noxico et Inoxydable électriseront la foule au côté de la brésilienne. Cet événement marquera la fin de cette saison estivale.

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