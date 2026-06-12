Belfort : un été anniversaire à la Citadelle

La citadelle de Belfort propose depuis sept ans des festivités durant tout l’été (lire notre article). Cette année, elles auront un goût particulier. « On cite le château de Belfort pour la première fois, il y a 800 ans dans l’accord de Grandvillars. Un accord qui réconciliait à l’époque les Montbéliardais et les Belfortains », retrace Marc Rovigo, adjoint chargé de la culture et du patrimoine de Belfort.

Le 15 mai 1226, le comte Frédéric II de Ferrette signe un accord de paix avec le comte Richard III de Montbéliard. Huit siècles plus tard, la Ville de Belfort se mobilise pour fêter, raconter et partager son histoire. La municipalité organise différentes manifestations sportives, culturelles et historiques. L’objectif de cette opération : découvrir différemment la Citadelle, le lieu phare de la ville. Les jeunes comme les plus âgés sont invités à ces activités.

Les journées sont réparties par thématiques : le mardi des activités sportives sont proposées telles que de l’escrime, du tennis, du tir à l’arc… Le mercredi est plus axé sur les enfants en journée, mais le soir des concerts de jazz sont programmés. Les jeudis, les organisateurs ont voulu les consacrer à la découverte, notamment sur l’environnement. Et le vendredi, c’est soirée cinéma en plein air. Des films sur le Moyen Âge seront projetés, sauf le 17 juillet consacré au Tour de France.