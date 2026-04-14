Belfort : 4 obus de la Seconde Guerre mondiale évacués de la citadelle

« Ils vont être transportés dans un site de dépollution qui se situe en banlieue de Colmar », complète le chef d’équipe. Traduction : les obus ayant toujours une charge vont être explosés en toute sécurité à trois mètres de profondeur. Les autres obus – ceux qui ne possèdent pas de charge explosive – pourront être restaurés et potentiellement rejoindre les collections des musées, comme celui de la citadelle.

Mais l’intervention n’est pas finie pour les spécialistes : « Ils vont effectuer une dépollution dans le puits. Ils vont sonder pour voir s’il y a des munitions », fait savoir Alexandre Accard. Juste à côté du café-restaurant de la Citadelle, les membres du GDMP sont en train de finir de s’harnacher. Dans quelques instants, ils vont justement explorer le puits profond de 60 mètres. Pour l’intervention, la grille de protection a dû être retirée ; en se penchant par-dessus le mur, la profondeur donne le vertige. Des lampes ont été installées le long de la bordure pour voir le fond, mais impossible de distinguer ce qui se trouve en bas. Le petit groupe semble pourtant serein. En France, seulement 40 personnes font partie du groupe de déminage en milieu périlleux. Ils sont répartis dans 26 centres, dans l’ensemble du territoire. Aujourd’hui, ils sont venus de Metz, Strasbourg, Roissy, Calais…

Le centre de déminage de Colmar intervient dans sept départements : « On a entre 1 000 et 1 200 interventions à l’année et 50 % d’entre-elles sont dans le Haut-Rhin. » Le spécialiste est sans équivoque, plus le département est proche de l’Allemagne, plus il y a de risques de trouver des obus.