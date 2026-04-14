Belfort : 4 obus de la Seconde Guerre mondiale évacués de la citadelle

Les membres du Groupe de déminage en milieu périlleux hissent l'obus situé dans la cour d'honneur.
Les membres du Groupe de déminage en milieu périlleux hissent l'obus situé dans la cour d'honneur. | ©Le Trois – Jade Belleville
Reportage

Les démineurs sont intervenus à la citadelle de Belfort, ce mardi 14 avril. Ils ont évacué quatre obus de 400 kilos l'unité, datant de la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient stockés dans le magasin à poudre. Le Trois a suivi leur mission.

Drôle de spectacle à la citadelle de Belfort. Alors que les grilles de l’entrée principale sont fermées, un camion de la sécurité civile est garé sur le parking Bauer, sur les hauteurs du quartier des Glacis, à deux pas de l’esplanade du char Martin. En grosses lettres est écrit : « Déminage ». Mais pas de quoi inquiéter les promeneurs qui continuent de se balader le long des remparts. Pourtant, à l’intérieur de la citadelle, une opération des plus délicates est en cours. Quatre obus de 38 centimètres et de 400 kilos chacun, comprenant l’obus et sa charge, sont en train d’être extirpés (lire notre article)

Alors que la citadelle est désertée de tous ses visiteurs, Alexandre Accard, chargé de développement du site, est le gardien du temple. Les clés dans la poche, il s’assure que personne ne puisse entrer dans le monument. Personne hormis les experts du déminage. « Au total, nous sommes sept : deux membres du centre de déminage de Colmar et cinq membres du groupe de déminage en milieu périlleux (GDMP) », liste un des membres. Revêtus d’une tenue spéciale avec leur écusson scratché sur le bras, les démineurs sont armés d’un casque, de gants ainsi que d’un baudrier.

Des obus détruits dans un site en banlieue de Colmar

Arrivés dans la matinée de ce mardi 14 avril, les experts ont une tâche : retirer quatre obus allemands datant de la Seconde Guerre mondiale. Ces bombes ont été découvertes au mois de décembre, alors que le centre de déminage de Colmar retirait des munitions. Peu après 10h, les trois premiers obus, situés dans le magasin à poudre de la citadelle, sont déjà sortis de leur logis. Le dernier se situe dans la cour d’honneur. « On va faire le transbordement de cet obus dans le camion lourd », précise un démineur à son équipe. Par souci de logistique, le centre est venu avec deux camions : le premier fait la jonction entre le lieu de prélèvement de l’obus et le parking, où l’attend un second camion dédié à ce type de transport sur de plus longues distances. 

Le groupe de démineurs se regroupe autour d’un des obus sur le seuil du magasin à poudre. Rouillé par les années, la munition a pris une couleur brune. À l’aide d’un bras articulé, l’obus est levé comme s’il ne pesait rien. « Faites attention à vos mains », prévient l’un d’entre eux. À trois, ils réussissent à hisser la bombe dans la remorque. Direction le poids lourd rouge floqué sécurité civile, stationné sur le parking. En apparence, rien ne laisse penser que ce véhicule transporte des obus. « On doit passer un permis pour transport de matières dangereuses », précise, tout de même, le démineur.

[ En images ]

Les membres du Groupe de déminage en milieu périlleux sondent le fond du puits.
Les obus sont placés dans un camion en direction du site de dépollution en banlieue de Colmar.
Les membres du Groupe de déminage en milieu périlleux et du Centre de déminage de Colmar transportent l'obus.
Les membres du Groupe de déminage en milieu périlleux se préparent pour descendre dans le puits.

Photos prises par Jade Belleville

Le centre de déminage de Colmar intervient entre 1 000 et 1 200 fois par an

« Ils vont être transportés dans un site de dépollution qui se situe en banlieue de Colmar », complète le chef d’équipe. Traduction : les obus ayant toujours une charge vont être explosés en toute sécurité à trois mètres de profondeur. Les autres obus – ceux qui ne possèdent pas de charge explosive – pourront être restaurés et potentiellement rejoindre les collections des musées, comme celui de la citadelle. 

Mais l’intervention n’est pas finie pour les spécialistes : « Ils vont effectuer une dépollution dans le puits. Ils vont sonder pour voir s’il y a des munitions », fait savoir Alexandre Accard. Juste à côté du café-restaurant de la Citadelle, les membres du GDMP sont en train de finir de s’harnacher. Dans quelques instants, ils vont justement explorer le puits profond de 60 mètres. Pour l’intervention, la grille de protection a dû être retirée ; en se penchant par-dessus le mur, la profondeur donne le vertige. Des lampes ont été installées le long de la bordure pour voir le fond, mais impossible de distinguer ce qui se trouve en bas. Le petit groupe semble pourtant serein. En France, seulement 40 personnes font partie du groupe de déminage en milieu périlleux. Ils sont répartis dans 26 centres, dans l’ensemble du territoire. Aujourd’hui, ils sont venus de Metz, Strasbourg, Roissy, Calais…  

Le centre de déminage de Colmar intervient dans sept départements : « On a entre 1 000 et 1 200 interventions à l’année et 50 % d’entre-elles sont dans le Haut-Rhin. » Le spécialiste est sans équivoque, plus le département est proche de l’Allemagne, plus il y a de risques de trouver des obus.

Nos derniers articles

La commune d'Hagenbach, dans le Haut-Rhin, à proximité d'Altkirch.

Haut-Rhin : comment l’enfant séquestré a-t-il pu passer sous les radars ?

Ni l'Éducation nationale, ni l'entourage de la famille n'ont donné l'alerte. Une semaine après la découverte d'un garçon de 9 ans, séquestré depuis fin 2024 par son père dans une camionnette, la justice se demande comment l'enfant a pu "disparaître ainsi des écrans radar".
Mickael Poirot, directeur du site de Cattinair à Luxeuil, présente le site de production à Jean-Victor Roux, secrétaire général adjoint de la préfecture de Haute-Saône.

Luxeuil : Cattinair poursuit son redressement

Cattinair, dont le siège est à Brognard et l’usine de production à Luxeuil, a frôlé la liquidation en 2010. L’entreprise emploie aujourd’hui 150 personnes et atteint un chiffre d’affaires de 27 millions d’euros.
,
Julien Peultier, guitariste de Last Train, arborant le maillot du FCSM 2025-2026.

Julien Peultier : « Les opérations avec le FC Sochaux, c’est à chaque fois comme un rêve »

Alors que Last Train n'en finit plus de remplir les salles et de renforcer sa réputation de groupe phare du rock français, son guitariste, Julien Peultier, revendique toujours plus haut son statut de supporter du FC Sochaux-Montbéliard. Une passion qu'il vit de manière active et spontanée.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

91 Appartements6 Immeubles61 Maisons17 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC