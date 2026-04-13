Belfort : les démineurs interviennent à la citadelle ce mardi 14 avril

La citadelle de Belfort sera fermée au public ce mardi 14 avril. « La section des démineurs de Colmar [intervient] afin d’évacuer les 4 obus de 38cm (400kg pièce) restant dans le magasin à poudre de la montée des galeries et de la cour d’honneur », indique la mairie de Belfort
Fermeture de la citadelle de Belfort
Cette opération exceptionnelle nécessitera la fermeture au public de la Citadelle pour la matinée. « Aucune circulation en véhicule (train touristique compris) durant l’intervention ne sera possible, merci donc de laisser ces derniers sur les parkings en périphérie du site », informe la mairie.