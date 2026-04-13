Belfort : les démineurs interviennent à la citadelle ce mardi 14 avril

Équipe de déminage de la sécurité civile.
Des démineurs interviennent à la citadelle de Belfort ce mardi 14 avril. | ©CC BY-SA 3.0 – Claude TRUONG-NGOC
En bref

Les démineurs de la sécurité civile de Colmar interviennent à la citadelle de Belfort ce mardi 14 avril, afin d’évacuer quatre obus de 38 cm.

La citadelle de Belfort sera fermée au public ce mardi 14 avril. « La section des démineurs de Colmar [intervient] afin d’évacuer les 4 obus de 38cm (400kg pièce) restant dans le magasin à poudre de la montée des galeries et de la cour d’honneur », indique la mairie de Belfort

Fermeture de la citadelle de Belfort

Cette opération exceptionnelle nécessitera la fermeture au public de la Citadelle pour la matinée. « Aucune circulation en véhicule (train touristique compris) durant l’intervention ne sera possible, merci donc de laisser ces derniers sur les parkings en périphérie du site », informe la mairie.

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