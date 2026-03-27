Belfort : le train touristique de retour le 4 avril

Le train touristique de Belfort revient à partir du 4 avril, « offrant aux visiteurs une manière originale et confortable de découvrir Belfort et son patrimoine », indique la mairie de Belfort dans un communiqué de presse. Il sera actif tous les jours jusqu’au 2 mai, avant de revenir au mois de juin.

« Le parcours permet d’explorer les sites emblématiques de Belfort, depuis la Vieille-Ville jusqu’au quartier haussmannien, en passant par la Porte de l’Horloge, la place d’Armes et la place de la République, avant de rejoindre les bords de la Savoureuse », détaille la mairie (retrouvez le circuit ici).

Les promoteurs de l’attraction ont renouvelé la prestation. Les commentaires de visite sont disponibles en français, anglais et allemand. Et ils « prennent une dimension originale en étant incarnés par Auguste Bartholdi ». « Le célèbre sculpteur du Lion de Belfort devient ainsi le guide des visiteurs, partageant l’histoire de la Citadelle, des monuments et les anecdotes qui façonnent l’identité de notre ville. »