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Belfort : le train touristique de retour le 4 avril

Le train touristique de Belfort permet de découvrir le patrimoine de la cité du Lion pendant une heure.
Le train touristique de Belfort, en 2023, dans la cour du château de la citadelle. | ©Adobe stock – Éric
En bref

Le train touristique est en circulation à partir du 4 avril, informe la mairie de Belfort. Les commentaires sont disponibles en français, anglais et allemand et sont incarnés par Auguste Bartholdi. Une nouveauté 2026.

Le train touristique de Belfort revient à partir du 4 avril, « offrant aux visiteurs une manière originale et confortable de découvrir Belfort et son patrimoine », indique la mairie de Belfort dans un communiqué de presse.  Il sera actif tous les jours jusqu’au 2 mai, avant de revenir au mois de juin.

« Le parcours permet d’explorer les sites emblématiques de Belfort, depuis la Vieille-Ville jusqu’au quartier haussmannien, en passant par la Porte de l’Horloge, la place d’Armes et la place de la République, avant de rejoindre les bords de la Savoureuse », détaille la mairie (retrouvez le circuit ici).

Les promoteurs de l’attraction ont renouvelé la prestation. Les commentaires de visite sont disponibles en français, anglais et allemand. Et ils « prennent une dimension originale en étant incarnés par Auguste Bartholdi ». « Le célèbre sculpteur du Lion de Belfort devient ainsi le guide des visiteurs, partageant l’histoire de la Citadelle, des monuments et les anecdotes qui façonnent l’identité de notre ville. »

Périodes de circulation 2026 du train touristique de Belfort

  • Du samedi 4 avril au samedi 2 mai : tous les jours
  • Du mercredi 3 juin au dimanche 28 juin : du mercredi au dimanche
  • Du 1er juillet au 31 août : tous les jours
  • Du mercredi 2 septembre au mercredi 30 septembre : du mercredi au dimanche

Informations pratiques

  • Horaires (Interruption entre 13 h et 14 h) : Depuis l’Arsenal : 10 h – 11 h -12 h / 14 h – 15 h – 16 h Depuis la Cour d’Honneur : 10 h 30 – 11 h 30 – 12 h 30 / 14 h 30 – 15 h 30 – 16 h 30
  • Tarifs : 7 € (plein tarif) • 5 € (tarif réduit) • Gratuit pour les moins de 4 ans
  • Durée du parcours : entre 1 heure et 2 heures
  • Billetterie : auprès du conducteur, à l’Office de Tourisme ou au restaurant de la Citadelle
  • Contact : LK Eurocar Horn 03 84 54 60 70

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