Belfort : des étudiants s’opposent fermement au déménagement de leur établissement

Mardi 28 mai, des dizaines d’étudiants du département Carrières sociales (IUT Belfort-Montbéliard) se sont réunis, de 19h à 1h pour « faire passer un message ». Les 230 étudiants de la filière se sont mobilisés contre le déménagement de leur établissement. Jusqu’à présent, les trois BUT carrières sociales se trouvaient avenue Maréchal Juin. Mais en janvier, ils vont déménager dans un bâtiment vers l’université de technologie Belfort-Montbéliard (UTBM). Pour le collectif présent, nommé « collectif déménagement », ces nouveaux locaux « ne sont pas adaptés pour accueillir des cours ».

Pourquoi ce déménagement ? Ce changement de bâtiment s’inscrit dans un projet plus global, l’éco-campus. Ce plan, datant de 2014, a pour objectif de réorganiser et rénover les universités du Nord Franche-Comté. « L’idée est de recréer un lien entre Montbéliard et Belfort », explique Arnaud Humbey, vice-président au patrimoine université de Franche-Comté. Pour cela, les différentes filières seront réunies en trois pôles de formations. Les nouveaux locaux seront provisoires. Arnaud Humbey explique que le département carrières sociales ne devrait rester que trois ans en attendant la rénovation des autres bâtiments, qui se trouvent entre le site Marc Bloch et l’Inspe, faubourg des Ancêtres.

Le projet de déménagement n’est pas nouveau. En mars 2024, les étudiants ont eu une réunion au sujet de celui-ci. « On nous a tous réunis pour nous présenter des plans du bâtiment. Mais c’était assez vague», explique Louane, membre du collectif déménagement.