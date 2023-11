Belfort : des CRS à moto en renfort toute la semaine dans l’agglomération

L’unité intervient sur une plage horaire très large, en journée, soirée et pendant la nuit. Les policiers contrôlent les papiers du véhicule et du conducteur, l’état du véhicule, mais mettent aussi l’accent sur les conduites addictives, en multipliant les contrôles d’alcoolémie et de stupéfiants. Depuis lundi, déjà quatre contrôles positifs à des produits stupéfiants avaient été enregistrés. « Entre l’alcool et les stupéfiants, la proportion a tendance à s’inverser », confirme le commissaire. Si le cannabis est souvent en cause, on croise aussi régulièrement de la cocaïne dont le prix de vente a diminué, la rendant plus accessible conviennent les policiers. Les saisies record témoignent aussi d’une présence plus forte de ce produit sur les marchés. « Cela témoigne d’une offensive des réseaux [de drogue], que l’on retrouve sur toute la chaîne », analyse Cédric Richardet. Près de 110 tonnes de cocaïne ont par exemple été saisies en 2022 (lire l’article) sur le port d’Anvers (Belgique), première porte d’entrée de la cocaïne produite en Amérique latine en Europe, contre 89,5 tonnes en 2021. 52,5 tonnes ont été saisies au port de Rotterdam (Pays-Bas), en baisse par rapport à l’année précédente.