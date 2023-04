Belfort : après la déception, l’appel à rendre le 1er mai historique 

« On lâche rien », la musique résonne en fond devant la préfecture du Territoire de Belfort. Une centaine de personnes s’est réunie un peu avant 18h en attendant la décision du conseil constitutionnel. La décision tombe : le conseil constitutionnel valide l’essentiel de la réforme, dont le report de l’âge légal à la retraite à 64 ans.

Micro à la main, Damien Pagnoncelli, secrétaire général CGT 90, tente de remotiver les troupes, qui font grise mine : « Il y a encore des étapes ! Ce n’est pas une fin en soi.» Il appelle les travailleurs, au nom de l’intersyndicale, à se mobiliser massivement. « Quoi qu’il arrive, on va continuer. On ne peut pas se résigner à poser les drapeaux.» Applaudissement. Cri. « Macron, démission ! ». Un appel à tous de la part de l’intersyndicale : le 1er mai. Journée internationale des travailleurs. « Il faut qu’on soit le plus nombreux possible. Il doit être énorme, historique cette année. Comme le mouvement que l’on vit depuis trois mois.» L’intersyndicale locale doit se réunir lundi 17 avril.