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Belfort : à quoi s’attendre avec la grève sur le réseau Optymo ?

Bus du réseau urbain de Belfort Optymo.
Selon Optymo, 24 agents sur 145 seront en grève. | © CC BY-SA 4.0 - Florian Fèvre
Alerte

Les agents du réseau de transport Optymo ont émis un préavis de grève. Des perturbations du trafic sont à prévoir à partir du mardi 9 juin.

Le réseau de transport urbain de Belfort Optymo va être perturbé à partir de mardi 9 juin. Et pour cause, le syndicat Force ouvrière (FO) des transports aire urbaine 90 a émis un préavis de grève. En ligne de mire du syndicat : la dégradation des conditions de travail pour les agents, notamment les chauffeurs. D’après les données d’Optymo, 24 grévistes sont recensés sur les 145 agents habituels. Ainsi, certains départs ne seront pas assurés, surtout en fin d’après-midi. 

Ligne 1 :

– Valdoie : 16h14, 16h27, 16h35, 16h42, 16h49, 17h10

– La Douce : 16h13, 16h20, 16h41, 16h48, 16h56, 17h09, 17h16, 17h23

Ligne 2 :

– Hauts de Belfort : 11h44, 16h14, 16h28, 17h00, 17h21

– Cravanche : 12h29, 16h43, 16h57, 17h11

– Bavilliers : 7h20, 16h28

Ligne 3 :

– Châtenois : 16h50, 17h20

– Valdoie : 16h29, 17h09, 17h29

– 1er RA : 16h24

Ligne 4 :

– Pierre Engel : 16h56, 17h11

– Cerisiers : 11h45, 12h13, 16h13, 16h28, 17h13

– Froideval : 12h23, 16h23

Ligne 5 :

– Prés d’Aumont : 16h28

– Bois Joli : 17h01

Ligne 8 :

– La forêt : 16h31

– Liberté : 17h13

Penser aux alternatives

D’autres solutions existent pour les voyageurs. Il est possible de louer des vélos Optymo. 300 vélos électriques en libre-service sont disponibles dans 31 stations à Belfort et d’autres communes alentour (lire notre article). Il est également possible de penser au covoiturage pour se rendre au travail ou à l’école. 

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