Belfort : à quoi s’attendre avec la grève sur le réseau Optymo ?

Le réseau de transport urbain de Belfort Optymo va être perturbé à partir de mardi 9 juin. Et pour cause, le syndicat Force ouvrière (FO) des transports aire urbaine 90 a émis un préavis de grève. En ligne de mire du syndicat : la dégradation des conditions de travail pour les agents, notamment les chauffeurs. D’après les données d’Optymo, 24 grévistes sont recensés sur les 145 agents habituels. Ainsi, certains départs ne seront pas assurés, surtout en fin d’après-midi.
Ligne 1 :
– Valdoie : 16h14, 16h27, 16h35, 16h42, 16h49, 17h10
– La Douce : 16h13, 16h20, 16h41, 16h48, 16h56, 17h09, 17h16, 17h23
Ligne 2 :
– Hauts de Belfort : 11h44, 16h14, 16h28, 17h00, 17h21
– Cravanche : 12h29, 16h43, 16h57, 17h11
– Bavilliers : 7h20, 16h28
Ligne 3 :
– Châtenois : 16h50, 17h20
– Valdoie : 16h29, 17h09, 17h29
– 1er RA : 16h24
Ligne 4 :
– Pierre Engel : 16h56, 17h11
– Cerisiers : 11h45, 12h13, 16h13, 16h28, 17h13
– Froideval : 12h23, 16h23
Ligne 5 :
– Prés d’Aumont : 16h28
– Bois Joli : 17h01
Ligne 8 :
– La forêt : 16h31
– Liberté : 17h13
Penser aux alternatives
D’autres solutions existent pour les voyageurs. Il est possible de louer des vélos Optymo. 300 vélos électriques en libre-service sont disponibles dans 31 stations à Belfort et d’autres communes alentour (lire notre article). Il est également possible de penser au covoiturage pour se rendre au travail ou à l’école.