Belfort : à quoi s’attendre avec la grève sur le réseau Optymo ?

Le réseau de transport urbain de Belfort Optymo va être perturbé à partir de mardi 9 juin. Et pour cause, le syndicat Force ouvrière (FO) des transports aire urbaine 90 a émis un préavis de grève. En ligne de mire du syndicat : la dégradation des conditions de travail pour les agents, notamment les chauffeurs. D’après les données d’Optymo, 24 grévistes sont recensés sur les 145 agents habituels. Ainsi, certains départs ne seront pas assurés, surtout en fin d’après-midi.

Ligne 1 :

– Valdoie : 16h14, 16h27, 16h35, 16h42, 16h49, 17h10

– La Douce : 16h13, 16h20, 16h41, 16h48, 16h56, 17h09, 17h16, 17h23

Ligne 2 :

– Hauts de Belfort : 11h44, 16h14, 16h28, 17h00, 17h21

– Cravanche : 12h29, 16h43, 16h57, 17h11

– Bavilliers : 7h20, 16h28

Ligne 3 :

– Châtenois : 16h50, 17h20

– Valdoie : 16h29, 17h09, 17h29

– 1er RA : 16h24

Ligne 4 :

– Pierre Engel : 16h56, 17h11

– Cerisiers : 11h45, 12h13, 16h13, 16h28, 17h13

– Froideval : 12h23, 16h23

Ligne 5 :

– Prés d’Aumont : 16h28

– Bois Joli : 17h01

Ligne 8 :

– La forêt : 16h31

– Liberté : 17h13