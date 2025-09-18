Belfort : l’arrivée des nouveaux vélos électriques profite à l’insertion

On connaissait les vélos en libre-service d’Optymo, voici les vélos électriques en libre-service. Depuis le 28 juillet, 280 de ces nouveaux « e-VLS » sont déployés à Belfort et dans la première couronne sur un total prévu de 325 vélos : deux stations restent à équiper à Belfort pour cette première phase d’équipement du réseau Optymo de vélos en libre-service (Delle sera équipée dans une seconde phase).

Le passage au vélo électrique représente un investissement global de 1,5 million d’euros. Sur ce montant, les vélos ne représentent qu’un tiers : le reste de la dépense porte sur le gros œuvre pour les nouvelles stations de vélo, plus compactes que les anciennes (elles couvrent l’équivalent d’une place de parking), le raccordement au réseau électrique, les nouvelles bornes, le logiciel.

Le prix de location est de 0,04 centimes la minute, soit 2,40 euros par heure. La location est plafonnée à 24 heures maxi et le vélo doit être rapporté à une borne. A défaut, chaque vélo est géolocalisé et peut donc être récupéré par les équipes d’Optymo. Ce nouveau service connait un très vif succès : avec 13 800 locations sur un mois glissant, la progression est de + 2,5%.