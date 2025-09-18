Belfort : l’arrivée des nouveaux vélos électriques profite à l’insertion

On connaissait les vélos en libre-service d’Optymo, voici les vélos électriques en libre-service. Depuis le 28 juillet, 280 de ces nouveaux « e-VLS » sont déployés à Belfort et dans la première couronne sur un total prévu de 325 vélos : deux stations restent à équiper à Belfort pour cette première phase d’équipement du réseau Optymo de vélos en libre-service (Delle sera équipée dans une seconde phase).
Le passage au vélo électrique représente un investissement global de 1,5 million d’euros. Sur ce montant, les vélos ne représentent qu’un tiers : le reste de la dépense porte sur le gros œuvre pour les nouvelles stations de vélo, plus compactes que les anciennes (elles couvrent l’équivalent d’une place de parking), le raccordement au réseau électrique, les nouvelles bornes, le logiciel.
Le prix de location est de 0,04 centimes la minute, soit 2,40 euros par heure. La location est plafonnée à 24 heures maxi et le vélo doit être rapporté à une borne. A défaut, chaque vélo est géolocalisé et peut donc être récupéré par les équipes d’Optymo. Ce nouveau service connait un très vif succès : avec 13 800 locations sur un mois glissant, la progression est de + 2,5%.
180 vélos offerts à des associations
Que deviennent les anciens vélos musculaires d’Optymo ? Sur la flotte de 290 vélos, 70 ont été vendus (à une trentaine d’euros l’unité) et environ 180 ont été donnés à des associations comme l’école de la deuxième chance ou la Régie de Quartier à Belfort. Ainsi, 13 vélos ont été remis ce mercredi 17 septembre à la Régie de Quartier.
Roland Jacquemin, président du syndicat mixte des transports en commun (SMTC, exploitant d’Optymo) et Corinne Curti, présidente de la Régie de Quartier, ont officialisé ce don par la signature d’une convention. Ces vélos redécorés aux couleurs de la Régie de Quartier, seront mis à disposition de salariés en insertion de la Régie de Quartier, afin de faciliter leurs déplacements en stage en entreprise, en formation ou sur leur lieu de travail.
La Régie accompagne actuellement 60 salariés en parcours d’insertion, encadré par 20 permanents. Céline Loueslati, directrice de la Régie de Quartier, outre l’aide à la mobilité, a évoqué l’organisation de balade en groupes entre les quartiers de Belfort afin de faciliter l’appropriation de l’espace, des ateliers éducatifs pour acquérir les compétences de base pour le petit entretien de vélos, ou encore des ateliers sur la sécurité routière.
Pour cela, elle envisage des partenariats avec des associations comme Le Maillon solidaire à Belfort ou La Clinique du cycle à Danjoutin, ou encore la police municipale. Bref, ces vélos offerts par Optymo auront aussi bien une vocation pratique qu’une vocation pédagogique. « Derrière chaque vélo, il y aura une personne qui pourra, parfois littéralement, avancer sur son parcours d’insertion », a résumé Corinne Curti, présidente de la Régie.