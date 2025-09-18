Belfort : l’arrivée des nouveaux vélos électriques profite à l’insertion

Les nouveaux vélos électriques en libre service sont arrivés à Belfort le 28 juillet. | © Le Trois P.-Y.R.
Les nouveaux vélos électriques en libre service sont arrivés à Belfort le 28 juillet. | © Le Trois P.-Y.R.

Les vélos en libre-service du réseau Optymo de Belfort sont passés à l’électrique fin juillet. Ils rencontrent un vif succès, avec des locations multipliées par 2,5. Les anciens vélos trouvent une nouvelle vie auprès d’association, comme la Régie de Quartier.

On connaissait les vélos en libre-service d’Optymo, voici les vélos électriques en libre-service. Depuis le 28 juillet, 280 de ces nouveaux « e-VLS » sont déployés à Belfort et dans la première couronne sur un total prévu de 325 vélos : deux stations restent à équiper à Belfort pour cette première phase d’équipement du réseau Optymo de vélos en libre-service (Delle sera équipée dans une seconde phase).

Le passage au vélo électrique représente un investissement global de 1,5 million d’euros. Sur ce montant, les vélos ne représentent qu’un tiers : le reste de la dépense porte sur le gros œuvre pour les nouvelles stations de vélo, plus compactes que les anciennes (elles couvrent l’équivalent d’une place de parking), le raccordement au réseau électrique, les nouvelles bornes, le logiciel.

Le prix de location est de 0,04 centimes la minute, soit 2,40 euros par heure. La location est plafonnée à 24 heures maxi et le vélo doit être rapporté à une borne. A défaut, chaque vélo est géolocalisé et peut donc être récupéré par les équipes d’Optymo. Ce nouveau service connait un très vif succès : avec 13 800 locations sur un mois glissant, la progression est de + 2,5%.

180 vélos offerts à des associations

Que deviennent les anciens vélos musculaires d’Optymo ? Sur la flotte de 290 vélos, 70 ont été vendus (à une trentaine d’euros l’unité) et environ 180 ont été donnés à des associations comme l’école de la deuxième chance ou la Régie de Quartier à Belfort. Ainsi, 13 vélos ont été remis ce mercredi 17 septembre à la Régie de Quartier.

Roland Jacquemin, président du syndicat mixte des transports en commun (SMTC, exploitant d’Optymo) et Corinne Curti, présidente de la Régie de Quartier, ont officialisé ce don par la signature d’une convention. Ces vélos redécorés aux couleurs de la Régie de Quartier, seront mis à disposition de salariés en insertion de la Régie de Quartier, afin de faciliter leurs déplacements en stage en entreprise, en formation ou sur leur lieu de travail.

La Régie accompagne actuellement 60 salariés en parcours d’insertion, encadré par 20 permanents. Céline Loueslati, directrice de la Régie de Quartier, outre l’aide à la mobilité, a évoqué l’organisation de balade en groupes entre les quartiers de Belfort afin de faciliter l’appropriation de l’espace, des ateliers éducatifs pour acquérir les compétences de base pour le petit entretien de vélos, ou encore des ateliers sur la sécurité routière.

Pour cela, elle envisage des partenariats avec des associations comme Le Maillon solidaire à Belfort ou La Clinique du cycle à Danjoutin, ou encore la police municipale. Bref, ces vélos offerts par Optymo auront aussi bien une vocation pratique qu’une vocation pédagogique. « Derrière chaque vélo, il y aura une personne qui pourra, parfois littéralement, avancer sur son parcours d’insertion », a résumé Corinne Curti, présidente de la Régie.

D'anciens vélos ont été remis par Optymo à la Régie de Quartier. | © Le Trois P.-Y.R.
D'anciens vélos ont été remis par Optymo à la Régie de Quartier. | © Le Trois P.-Y.R.

Nos derniers articles

Tirs de fumigènes à l'entrée de Belfort, faubourg de Montbéliard. | © Le Trois E.C.

Heurts entre lycéens et policiers à l’entrée de l’A36

La journée de mobilisation du 18 septembre a démarré ce jeudi matin vers 7h30 avec les lycéens. Une manifestation part de la Maison du peuple à 10h, à Belfort. Une autre de 14h à Montbéliard.
Mirage 2000-5F de la BA 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur (Haute-Saône). | ©Le Trois – Thibault Quartier

À Luxeuil, le Mirage 2000 fête 40 ans de vie opérationnelle

L’armée de l’air et de l’espace a célébré une icône, à la BA 116 de Luxeuil : le Mirage 2000. L’avion de chasse, opérationnel depuis juillet 1984, a été célébré par plus d’un millier de personnes ce mercredi. Rappelant la révolution qu’il a incarné. Soulignant ses capacités opérationnelles qui ne se démentent toujours pas.
Bloquons Tout, le mouvement a amorcé une première manifestation le 10 septembre.

Grève à Belfort et Montbéliard : manifestations, écoles fermées et bus perturbés

Une intersyndicale appelle à une grève nationale ce jeudi 18 septembre contre le projet de budget 2026. Dans le nord Franche-Comté, des manifestations sont prévues et les transports comme les écoles seront perturbés.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC