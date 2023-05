Belfort : à genou devant le commissariat contre les « arrestations abusives »

Avant de se mettre à genou devant le commissariat, les manifestants ont échangé quelques mots avec Cédric Richardet, directeur départemental de la sécurité publique du Territoire de Belfort, venu à leur rencontre. Il est venu « pour expliquer » comment sont gérées les manifestations à Belfort, dont certains militants critiquaient l’usage de lacrymogène. Pendant 15 minutes ils ont discuté. Chacun a présenté sa posture. Calmement. Pas certain toutefois que les militants aient été convaincus. Le commissaire a aussi rappelé que l’état de droit était respecté, remarquant notamment que seulement cinq personnes font l’objet d’une procédure judiciaire.

Sollicitée, la préfecture du Doubs n’a pas souhaité faire de commentaires. L’agence France presse a précisé, lundi soir, qu’une manifestation sauvage s’était lancée après la manifestation du 1er-Mai, avec 300 individus. Des heurts ont éclaté à proximité de la préfecture, et des départs de feu ont été constatés, a rapporté l’agence, nécessitant l’intervention des pompiers. La police a fait usage de gaz lacrymogènes et vingt personnes ont été interpellées, pour attroupement après sommation, a précisé l’agence. Dans le nord Franche-Comté, plus de 5 000 personnes ont manifesté lundi contre la réforme des retraites, en cumulant les cortèges de Belfort, Montbéliard et Lure rapporte France Bleu Belfort-Montbéliard.