Ballon d’Alsace : une fermeture d’au moins deux mois après l’incendie de la Jumenterie

Les travaux seront lancés avant le dédommagement de l’assurance, s’il le faut, affirme-t-il. Pour rapidement retrouver une capacité d’hébergement au deux-tiers, après la venue de la commission de sécurité. Pour la partie la plus endommagée, il faudrait compter plusieurs années avant de pouvoir réouvrir. « Nous allons en profiter pour réfléchir à la mise aux normes notamment énergétique du bâtiment. » Il y aura des répercussions économiques, expose-t-il. Une mauvaise nouvelle alors que le Département avait rachetée le domaine en 2022 afin de renforcer l’offre en direction des enfants et adolescents suivis par les espaces de solidarité départementale, ou confiés à l’aide sociale à l’enfance (lire ici). « Mais nous allons continuer à pouvoir accueillir quand même, avec une jauge abaissée. On s’en sort finalement assez bien et nous avons eu une chance énorme qu’il n’y ait pas de blessés », conclut-il.