Audincourt : Shlømo déprogrammé du BO District après des accusations d’agressions sexuelles

Le Moloco, candidat à l’organisation de concerts test
Shlømo était l'une des têtes d'affiche de la soirée techno du vendredi 10 avril. | ©Google Street view

Le Moloco, organisateur du festival BO District, a pris sa décision. Après des accusations de violences et de harcèlement sexistes et sexuels sur les réseaux sociaux, le DJ techno Shlømo est déprogrammé du festival.

Le DJ hard techno Shlømo ne sera finalement pas présent pour la troisième édition du festival BO District. Le Moloco, l’organisateur du festival, l’a annoncé ce mercredi 25 février sur leurs réseaux sociaux. « Suite aux récentes publications de sa production, nous avons appris que l’artiste […] est visé par de graves accusations », écrit Le Moloco en story Instagram. Le DJ était l’une des têtes d’affiche de la soirée techno organisée le vendredi 10 avril à Audincourt. Le festival se déroule du 7 au 11 avril 2026 sur différentes scènes du pays de Montbéliard (lire notre article)

Depuis la semaine dernière, le monde de la techno est en plein mouvement #Metoo. Plusieurs artistes, dont Shlømo, sont accusés de violences et de harcèlement sexistes et sexuels sur les réseaux sociaux. L’agence Steer, qui gère les DJ, a déjà communiqué sur le sujet en affirmant « suspendre [les] collaborations avec les artistes visés ». Shlømo et les autres accusés sont petit à petit déprogrammés de festivals à venir, comme le Dour Festival, en Belgique.

Les spectateurs peuvent se faire rembourser le concert de Shlømo

En story Instagram, le DJ français s’est défendu en affirmant être « victime d’une campagne de calomnie et de diffamation fondée sur des informations mensongères ». Il a ensuite expliqué se mettre en retrait ces prochaines semaines pour pouvoir se « consacrer aux démarches nécessaires à la défense de [son] honneur et de [sa] réputation ». 

« Il nous paraît impossible d’ignorer ces accusations, contraire aux valeurs que Le Moloco cherche à défendre », s’est justifié l’organisation du festival. Le Moloco rappelle toutefois que le principe de présomption d’innocence est à respecter. 

« Nous réfléchissons à la suite à donner à cette soirée », ont-ils, par ailleurs, ajouté. Les personnes souhaitant se faire rembourser leur place peuvent s’adresser à l’adresse mail du festival info@lemoloco.com.

Le communiqué Instagram du Moloco sur la déprogrammation du DJ techno français.
Sur leurs réseaux sociaux, Le Moloco a communiqué sur la déprogrammation du DJ techno français.

