Audincourt : Shlømo déprogrammé du BO District après des accusations d’agressions sexuelles

Le DJ hard techno Shlømo ne sera finalement pas présent pour la troisième édition du festival BO District. Le Moloco, l’organisateur du festival, l’a annoncé ce mercredi 25 février sur leurs réseaux sociaux. « Suite aux récentes publications de sa production, nous avons appris que l’artiste […] est visé par de graves accusations », écrit Le Moloco en story Instagram. Le DJ était l’une des têtes d’affiche de la soirée techno organisée le vendredi 10 avril à Audincourt. Le festival se déroule du 7 au 11 avril 2026 sur différentes scènes du pays de Montbéliard (lire notre article).

Depuis la semaine dernière, le monde de la techno est en plein mouvement #Metoo. Plusieurs artistes, dont Shlømo, sont accusés de violences et de harcèlement sexistes et sexuels sur les réseaux sociaux. L’agence Steer, qui gère les DJ, a déjà communiqué sur le sujet en affirmant « suspendre [les] collaborations avec les artistes visés ». Shlømo et les autres accusés sont petit à petit déprogrammés de festivals à venir, comme le Dour Festival, en Belgique.