Festival BO District du Moloco : Shlømø, Flora Fishback et Pawlowski annoncés

Affiche du festival BO District 2026 avec la programmation.
22 artistes vont se produire durant le festival BO District du 7 au 11 avril 2026. | ©Le Moloco

Le festival BO District du Moloco vient de dévoiler la programmation de sa troisième édition. L’ambition pour cette année : mélanger les styles et inclure davantage les communes du Pays de Montbéliard.

Pour cette troisième édition du festival BO District, Le Moloco a opté pour une programmation avec « plein de styles différents, à l’image du festival », souligne Matthieu Spiegel, directeur de la salle de concert. Un festival porté par Le Moloco, Scène de musiques actuelles (SMAC), basé à Audincourt. Du 7 au 11 avril 2026, 22 artistes vont se succéder sur différentes scènes du Pays de Montbéliard. 

Le vendredi 10 avril, une soirée techno est prévue dans les locaux du Moloco à Audincourt. En tête d’affiche : Shlømø, Panteros666, Pawlowski ou encore Samuel Moriero. De 22 h à 5 h, ce sont au total six artistes allant de la hard techno à l’électro en passant par la trance qui font enchaîner les sets. Pour cette soirée, le tarif plein est à 30 euros, le tarif réduit à 28 euros et les abonnés Moloco auront les places pour 25 euros. Une offre est disponible pour les premiers billets. 

Style assez différent pour la double soirée de clôture. À partir de 20 h, toujours au Moloco, les trois artistes féminines Flora Fishback, Léonie Pernet et Alice on the roof proposent successivement un mélange indie pop électro. En deuxième partie de soirée, le producteur, DJ et compositeur Yuksek montera sur scène avec Chloé b2b Destiino. De 23 h 30 à 2 h 30, le duo proposera un projet plus expérimental. Pour assister à la première et deuxième partie de soirée, il faudra compter 20 euros pour le tarif plein, 18 euros pour le tarif réduit et 15 euros pour les abonnés Moloco. Il est également possible d’assister seulement à la deuxième partie de soirée avec un tarif plein à 10 euros, tarif réduit à 7 euros et tarif abonnés à 5 euros.

Une ouverture dans le territoire

« Notre projet, c’était de s’ouvrir sur les 72 communes [de Pays de Montbéliard Agglomération] », explique Martial Bourquin, président du Moloco. Cette année, le festival BO District ajoute de nouvelles adresses de concerts à sa liste. Nommay accueillera pour la première fois deux concerts le mardi soir. Lauve se produira à la Foyothèque et Peter Kernel, quelques mètres plus loin, au Pinky Bar. 

Les forts du Pays de Montbéliard seront aussi mis à l’honneur. Dans le Fort Lachaux, à Grand-Charmont : « Ça sera l’après-midi des enfants avec des instruments géants », développe Matthieu Spiegel. Cette exposition gratuite, ouverte le mercredi 8 avril à partir de 14 h 30, permettra aux plus jeunes de découvrir le monde de la musique. Le Fort du Mont-Bart à Bavans, accueillera lui aussi le festival. Le blues électrisé de Bombino se fera une place au cœur de l’ouvrage centenaire, tout comme le dernier album de Tiwayo Desert Dream. 

D’autres communes feront partie pour la première fois du BO District. C’est notamment le cas d’Allenjoie ou encore Valentigney. Les villes déjà présentes l’année dernière comme Montbéliard et Mandeure continueront d’accueillir des concerts. L’année dernière, 2 500 personnes étaient venues sur les cinq jours de festival. « Je vous donne rendez-vous en avril pour faire la fête », conclut Matthieu Spiegel.

Nos derniers articles

,
Alexandre Pierre signant son contrat de prolongation avec le FC Sochaux-Montbéliard.

FC Sochaux : le gardien Alexandre Pierre prolonge jusqu’en 2028

Le gardien du FC Sochaux-Montbéliard, Alexandre Pierre, a prolongé ce mercredi 3 décembre son contrat. Le contrat prévoit qu’il reste dans le club jusqu’en 2028.
2700 animaux ont été euthanasiés depuis cinq mois en France en raison de la dermatose nodulaire contagieuse photo d'illustration - Image par Paskvi de Pixabay

Dermatose : un troupeau abattu près de Besançon malgré une mobilisation

Le tribunal administratif de Besançon ayant rejeté les recours, l’abattage de 83 bovins a bien eu lieu ce mardi, dans la ferme de Pouilley-Français, près de Besançon, où une vache infectée par la dermatose nodulaire contagieuse avait été détectée vendredi. La coordination rurale a dénoncé cet abattage.
,
Jérôme Durain, président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.

Jérôme Durain : « Je n’ai pas de doutes sur la filière hydrogène »

Jérôme Durain est le nouveau président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Il a succédé à Marie-Guite Dufay, qui avait lancé une politique ambitieuse autour de l’hydrogène. Il livre son analyse, pour Le Trois, à la veille du forum Hydrogen business for climate. Le socialiste croit toujours aux potentiels de la filière. Mais les défis auxquels elle fait face doit amener à questionner certains investissements, voire à les réorienter en fonction de la dynamique du marché. Il confirme le potentiel de l’export et rappelle l’atout que constitue l’École de l’hydrogène créée en Bourgogne-Franche-Comté.

