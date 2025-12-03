Festival BO District du Moloco : Shlømø, Flora Fishback et Pawlowski annoncés

Pour cette troisième édition du festival BO District, Le Moloco a opté pour une programmation avec « plein de styles différents, à l’image du festival », souligne Matthieu Spiegel, directeur de la salle de concert. Un festival porté par Le Moloco, Scène de musiques actuelles (SMAC), basé à Audincourt. Du 7 au 11 avril 2026, 22 artistes vont se succéder sur différentes scènes du Pays de Montbéliard.

Le vendredi 10 avril, une soirée techno est prévue dans les locaux du Moloco à Audincourt. En tête d’affiche : Shlømø, Panteros666, Pawlowski ou encore Samuel Moriero. De 22 h à 5 h, ce sont au total six artistes allant de la hard techno à l’électro en passant par la trance qui font enchaîner les sets. Pour cette soirée, le tarif plein est à 30 euros, le tarif réduit à 28 euros et les abonnés Moloco auront les places pour 25 euros. Une offre est disponible pour les premiers billets.

Style assez différent pour la double soirée de clôture. À partir de 20 h, toujours au Moloco, les trois artistes féminines Flora Fishback, Léonie Pernet et Alice on the roof proposent successivement un mélange indie pop électro. En deuxième partie de soirée, le producteur, DJ et compositeur Yuksek montera sur scène avec Chloé b2b Destiino. De 23 h 30 à 2 h 30, le duo proposera un projet plus expérimental. Pour assister à la première et deuxième partie de soirée, il faudra compter 20 euros pour le tarif plein, 18 euros pour le tarif réduit et 15 euros pour les abonnés Moloco. Il est également possible d’assister seulement à la deuxième partie de soirée avec un tarif plein à 10 euros, tarif réduit à 7 euros et tarif abonnés à 5 euros.