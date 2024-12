Le festival BO District 2025 annoncé avec Miss Kittin et Mandragora

Ce sera la deuxième édition du festival Bo District. Le festival a été créé l’an dernier par Le Moloco, salle de musique actuelle du pays de Montbéliard, à Audincourt. L’idée derrière cet événement : un festival qui s’immisce dans les lieux culturels du pays de Montbéliard, détaillait alors Matthieu Spiegel, directeur du Moloco, lors de la présentation de l’événement l’an passé (lire ici). Pour cette deuxième édition, les sites où se tiendront l’événement sont les suivants : la brasserie Backporte de Bart, le temple de Seloncourt, le musée de l’aventure Peugeot à Sochaux, la Damassine à Vandoncourt, l’atelier des Môles à Montbéliard, le Moloco à Audincourt, la médiathèque de Blamont ou encore la Maison pour tous de Bavans.

Dans ces lieux aussi emblématiques, le festival promet des moments musicaux uniques. Des artistes comme Bobbie, influencée par le folk et la saoul américaine, ou Hugo Barriol, révélé en jouant dans les couloirs du métro parisien, donneront la couleur du festival. À ne pas manquer également, les groupes comme Bryan’s Magic Tears, mêlant rock psychédélique et spleen, ou Mandragora, pionnier du “Futureprog”, un mélange de trance et de hip-hop.