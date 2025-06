Assassinat de Simon Arthuis : Mickaël Calabrese condamné à 30 ans de réclusion

Jacques Sieklucki, l’avocat de la famille de la victime, a évoqué à l’audience « le désespoir » qui a terrassé les parents de Simon « quand ils ont compris qu’ils ne le reverraient plus jamais ». « Il avait 19 ans et il avait toute la vie devant lui, il avait une belle vie devant lui », a-t-il poursuivi.

L’avocat s’est aussi dit frappé par « le gouffre entre le monde de Simon et leur monde à eux. Simon, son monde, il était en train de le construire ». Il a décrit la victime comme un « enfant joueur, sensible déjà, démonstratif. Adolescent ouvert aux autres, curieux des autres. Adulte réfléchi, sociable et soucieux de faire le bien autour de lui, il avait un avenir prometteur ».

« On mérite de payer pour ce qu’on a fait. Je regrette énormément d’avoir participé à quelque chose d’aussi atroce », a assuré Benjamin Ardoin lors de sa dernière prise de parole avant la clôture des débats vendredi, après deux semaines de procès devant la cour d’assises de Haute-Saône.