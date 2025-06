Tué pour ses bitcoins : les accusés se renvoient l’horreur du crime

Dylan Hoguin, de son côté, assume l’étranglement. « Je l’ai étranglé pendant vingt ou trente secondes », décrit-il, tête baissée. Longtemps, il dit ne plus se souvenir de qui a donné les coups de couteau. L’avocat des parties civiles, Me Jacques Sieklucki s’interroge sur les dynamiques à l’œuvre entre les trois hommes.

« Je ne peux pas vous croire, on ne peut pas ne pas se souvenir. Je ne sais pas ce qui se joue dans le box. Soit il y a une loyauté envers l’un, soit un règlement de comptes envers l’autre. » Même question chez Me Enguerrand Bagot, avocat de Dylan Hoguin : « Qu’est-ce qui se joue dans le box ? Pourquoi ? Pourquoi changer de version ? »

Face à ces interrogatoires serrés, Dylan Hoguin finit par désigner Benjamin comme l’auteur des coups. « C’est la stricte vérité cette fois. » Mais au fil de l’audience, sa version évolue sans cesse, parfois d’une minute à l’autre. Il affirme par exemple avoir jeté Simon à l’eau, puis se rétracte. Un élément semble néanmoins faire consensus dans ses propos comme dans ceux de Benjamin : Mickaël Calabrese, le compagnon de la victime, n’est pas parti. Il a assisté au meurtre.

Jonathan Calabrese, le quatrième accusé, comparaît libre. Il nie toute implication. Mais selon son frère, il aurait participé à une réunion de préparation du meurtre, en mai 2021, avec six autres personnes. Un rôle était attribué à chacun, et le partage des gains prévu : 20 000 euros par personne.

La préméditation est au cœur du procès. Début juin 2021, une première tentative avait échoué au parc du Près-la-Rose, à Montbéliard : Le 16 août, une nouvelle tentative échoue à Bavans, où Simon est violemment frappé à l’arrière du crâne avec un marteau, mais survit. Le verdict est attendu vendredi.