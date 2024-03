Arié Alimi : « La violence est une affaire d’État et une décision politique »

Il y a un effet dissuasif à porter plainte, qui consiste à dire qu’on aura des soucis si on porte plainte et surtout que cela n’aboutira pas. Il est aussi aujourd’hui très difficile de porter plainte contre un policier. Les commissariats refusent, ce qui est illégal. Il y a donc une vraie impunité en matière de violences policières. Les choses évoluent, mais c’est encore vrai.

Lorsque les personnes portent plainte, au bout de la chaîne judiciaire et de la chaîne pénale, il y a les juges. Ils sont indépendants mais ils travaillent grâce aux policiers. Ils jugent leurs dossiers grâce un rapport pénal, rédigé et organisé par des policiers. À Paris, ils ne se connaissent pas. Mais au niveau local, il y a l’effet de proximité et de connaissance. C’est extrêmement périlleux pour un juge de taper sur son outil de travail.

Ces difficultés contribuent à une dégradation de la confiance entre les citoyens et l’Etat. Mais la démocratie est en jeu. Les policiers sont des gardiens de la paix. Lorsque l’Etat utilise une violence contre ses propres concitoyens qui s’expriment simplement dans leur droit constitutionnel, on a un vrai sujet démocratique. C’est dramatique. Cela peut notamment expliquer une désaffection pour les élites politiques, pour la politique en général et peut-être en partie expliquer l’orientation vers l’extrême-droite ; c’est l’une des raisons.