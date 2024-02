Arcey : le licenciement d’une salariée de Colruyt secoue les Prud’hommes

Dans une petite salle d’audience bondée de soutiens notamment syndicaux (CGT), Mélanie Santi, ancienne salariée de chez Colruyt à Arcey, se triture les mains nerveusement. C’est la deuxième fois que l’ancienne salariée d’Arcey se rend au conseil des Prud’hommes à Belfort contre son ancien employeur. La première audience, en novembre dernier, avait été renvoyée en départage.

Pourquoi est-elle là, face à Colruyt ? L’avocat de la jeune femme, Me Jean-Charles Darey remonte l’historique. Celle qui a été embauchée en 2012 dans cette chaîne de supermarchés d’origine belge , obtient un CAP en boulangerie en 2016. Elle travaille alors à Mathay. « En 2019, tout bascule. Alors qu’elle se heurte à un harcèlement détestable », rapporte l’avocat. Un harcèlement, moral et sexuel, de la part de son supérieur hiérarchique qui vaudra à cet homme un rappel à la loi après une plainte venant du Parquet de Montbéliard. L’avocat énonce quelques-uns des faits et propos vécus par la victime ; vidéo pornographique mise sur une clef USB et remise en guise de blague, proposition de « dégivrer son pare-brise avec un bas usager ». « Et quant il ne parvenait pas à ses fins, il changeait ses horaires, la menaçait de régler cela sur le parking ou dans le four. » Elle alerte lors de plusieurs entretiens son employeur. Le responsable hiérarchique écope d’un avertissement.

« La médecine du travail constate le harcèlement moral et/ou sexuel le 28 mai 2020. Et en vient au fait qu’il faut les séparer. » Mélanie Santi reçoit deux propositions : « On lui propose de partir à Pontarlier, soit à 95 km de distance de son domicile ou à Bavans, où il n’y a pas de poste en boulangerie », détaille l’avocat. « Elle a dû choisir entre la peste et le choléra. » Elle choisira Bavans.