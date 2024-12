Après un record en 2023, la fréquentation touristique recule dans la région

Cette baisse, similaire à celle observée au niveau national (-2 %), s’explique en partie par une météo défavorable en avril, juin et septembre, combinée à un calendrier moins avantageux, notamment avec un 14 juillet tombant un dimanche. La tenue des élections législatives anticipées a également perturbé les départs en vacances. « À l’inverse, les nuitées augmentent de 5,5 % au mois d’août durant lequel se sont déroulés les Jeux olympiques », détaille l’étude de l’Insee.

En Bourgogne-Franche-Comté comme en France métropolitaine, les nuitées diminuent à la fois pour la clientèle résidente (habitant en France) et non résidente (venant d’autres pays). Deux phénomènes expliquent le repli des nuitées des non- résidents. D’une part, les Britanniques, les Italiens et les Allemands ont été moins nombreux à séjourner dans la région en 2024. Pour les Britanniques en particulier, le nombre de visiteurs a chuté de 16 %. D’autre part, les touristes néerlandais, première clientèle étrangère de la région, sont venus plus nombreux, mais pour des séjours plus courts. Ils ne sont restés que 2,2 jours en moyenne, contre 2,4 jours en 2023. Cela représente 70 000 nuitées de moins par rapport à la saison précédente.

Si la clientèle française et étrangère a diminué, des signaux positifs sont relevés : les touristes chinois et américains ont augmenté leur fréquentation, compensant partiellement la baisse de visiteurs britanniques (-16 %). Les nuitées des touristes chinois ont plus que doublé, et celles des Américains ont progressé de près de 27 %, principalement dans les hôtels. Signal positif aussi pour les hôtels étoilés également, plébiscités par les touristes, qu’ils résident en France ou à l’étranger. Dans ces établissements, les deux tiers des chambres sont occupées sur l’ensemble de la saison d’été, contre seulement la moitié pour les hôtels non classés.