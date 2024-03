Appenans : le trentenaire mis en examen pour le meurtre de son père

Des expertises psychiatrique et psychologique vont être menées pour déterminer la responsabilité pénale de l’auteur présumé. Samedi en début d’après-midi, le sculpteur se rend chez un voisin auquel il confie avoir été “frappé par son fils sans motif apparent”, selon M. Lallois. Il repart ensuite chez lui avant de réapparaître dans la rue en marchant difficilement et en gémissant. Son voisin prévient la gendarmerie. Arrivés 6 minutes après l’alerte, les gendarmes découvrent la “victime gisant dans la rue” et aperçoivent l’auteur présumé en train de “s’enfuir par une porte dérobée”, explique le commandant en second le groupement de gendarmerie du Doubs, Damien Mathieu.