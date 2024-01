Alerte orange neige-verglas dans le Territoire de Belfort et en Haute-Saône

Un épisode neigeux et de verglas devrait concerner le Territoire de Belfort, la Haute-Saône et le pays de Montbéliard ce mardi 16 janvier en soirée. Le Territoire de Belfort est déjà en vigilance orange pour neige-verglas, annonce Météo-France. Tout comme la Haute-Saône Le Territoire de Belfort et le Doubs sont aussi concernés par une vigilance jaune grands froids. « Un épisode notable de pluies surfondues est à craindre », annonce le bulletin. Pour le moment, le département du Doubs n’est concerné qu’à la marge par les précipitations verglaçantes, plutôt dans la région de Montbéliard. « Une extension de la vigilance orange en journée de mardi sur ce département n’est pas exclu. »

Un redoux, mercredi matin, fera disparaître l’épisode aux alentours de 7 ou 8h avec l’arrivée d’un vent de sud-ouest.

Par ailleurs, un épisode neigeux localement marqué est attendu par le nord-est de la région entre la soirée de mercredi et la journée de jeudi avec des quantités possibles de 5 à 10 cm en Franche-Comté. « Cet épisode pourra faire l’objet d’une nouvelle vigilance orange », précise météo France.