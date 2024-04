Affaire Daval : le meurtrier d’Alexia de retour devant la justice

Les avocats s’affronteront sur le droit ou non de “mentir” ou “d’accuser” pendant une instruction criminelle. Selon Randall Schwerdorffer, avocat de Jonathann Daval, cette question a déjà été évacuée pendant l’instruction et le procès d’assises. Mais Me Portejoie estime que la Cour d’assises a justement estimé que les accusations de Jonathann Daval à l’égard de Grégory Gay constituaient un préjudice “spécifique” différent du meurtre d’Alexia. “Isabelle Fouillot avait dit à l’issue du procès pour meurtre vouloir tourner la page, mais ce n’était pas vrai”, reprend Me Schwerdorffer. “Ce procès a pour seule logique de demander un maximum d’argent à Jonathann Daval: les montants sont éloquents, si ça avait été une question de principe, ils auraient réclamé un euro symbolique”.

Le prévenu encourt cinq ans de prison, mais sa peine sera de toute façon confondue avec sa condamnation pour meurtre. Et sa belle-famille demande 60.000 euros de dommages et intérêts, dont 30.000 euros pour Grégory Gay, 10.000 euros pour la soeur d’Alexia et 10.000 euros pour chacun des parents. Jonathann Daval a étranglé son épouse Alexia dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017 à leur domicile de Gray-la-Ville (Haute-Saône). Le lendemain, il a transporté son corps dans un bois avant d’y mettre le feu et de donner l’alerte, soutenant que sa femme n’était pas revenue de son jogging. Le corps d’Alexia avait été retrouvé deux jours plus tard après de vastes battues citoyennes.