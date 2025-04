À Sévenans, des radiateurs intelligents chauffent gratuitement les étudiants

Ce jeudi 17 avril, à 14 h, le bailleur Néolia a dévoilé une innovation pleine de promesses au 8 rue de Delle, à Sevenans. Dans cette résidence étudiante, depuis désormais un an et demi, plus besoin de convecteurs classiques pour affronter l’hiver : ce sont désormais les calculs informatiques qui assurent le chauffage des 34 logements. Le bailleur social a installé 42 radiateurs Qarnot, des appareils intelligents made in France qui abritent des micro-processeurs. Reliés à la fibre optique, ces boîtiers exécutent à distance des calculs pour des entreprises, et libèrent une chaleur récupérée pour chauffer les pièces. Autrement dit, chaque radiateur est un mini-datacenter au service du confort thermique.

Pour Néolia, cette technologie répond à deux enjeux de taille : la transition énergétique et la maîtrise des charges pour un public étudiant parfois vulnérable. Aymeric Bugnot, responsable innovation chez Néolia, précise : « On apporte de la chaleur des data centers qui sont déportés dans le radiateur. À la base, c’est de l’énergie – de la chaleur fatale – qui est perdue. Là, on l’a récupère. »

Étudiant en deuxième année à l’UTBM, Mani, 20 ans, est satisfait de leur usage. « Le chauffage est constant, les radiateurs permettent de maintenir une certaine température en continu. Je ne me prive pas de les mettre et je ne me pose pas la question », note-t-il, satisfait. La technologie semble d’autant plus adaptée que les logements sont de petite taille, ce qui permet à la chaleur produite d’être suffisante pour le confort des occupants.