À Montbéliard, un chien d’assistance judiciaire pour soutenir les victimes

À partir de mai, un nouveau collègue un peu particulier devrait faire son entrée sur le ressort de Montbéliard. L’association France Victimes Nord Franche-Comté , qui accompagne et soutient des victimes d’infractions pénale (lire ici le portrait de l’association), s’apprête à accueillir un chien d’assistance judiciaire.

Silencieux, toujours attentifs, ce type de chiens n’est pas là pour flairer un coupable, mais pour réconforter les victimes. Depuis quelques années, les chiens d’assistance judiciaire font leur entrée dans les tribunaux français. Leur mission : accompagner les personnes les plus vulnérables lors de leurs auditions ou de leur passage à la barre. Formé par l’association Handi-chiens, cet animal interviendra auprès des victimes d’infractions pénales, notamment les plus jeunes, pour les aider à traverser les moments les plus éprouvants du parcours judiciaire.

« Ce chien apportera un soutien émotionnel et psychologique précieux durant les étapes judiciaires lors des auditions, des entretiens, des audiences… » explique l’équipe de France Victimes. En créant un climat de confiance, « il facilitera la libération de la parole et l’expression des émotions et aidera à réduire le stress ».