France victimes, une association en lien avec la justice pour accompagner vers la guérison

Cela passe, pour commencer, par de l’écoute. Pour évaluer avec les victimes une situation et en estimer les répercussions sociales, administratives, psychologiques et judiciaires. Par un travail d’information, ensuite. Sur le droit lors d’un dépôt de plainte, sur une indemnisation ; comment les faire valoir. Sur les procédures qui existent et auxquelles les victimes peuvent être confrontées : expertise médicale, recouvrement de dommages et intérêts.

« Beaucoup de personnes méconnaissent l’univers judiciaire », explique Romain Bonnot. « Alors on rassure et on explique : notamment sur ce qui peut se passer après la plainte ; des soins, des stages. » L’association les accompagne vers des psychologues dédiés, des groupes de paroles. Des avocats, thérapeutes, services sociaux. En bref, tout un réseau.