À Besançon, les entreprises incitées à faire appel au travail des détenus

Parmi les détenus employés à la maison d’arrêt bisontine, Thierry, marié et père de deux filles, est en détention provisoire et attend son jugement: “Dans ma vie d’avant j’ai toujours été actif et je ne pourrais pas rester sans rien faire. Travailler me permet de ne pas tout attendre de ma famille et de provisionner une somme pour le paiement des frais de justice”, explique-t-il.

Yohan, détenu depuis plus de trois ans, espère lui sortir de prison d’ici la fin de l’année: “Je réceptionne des pièces mécaniques, je les monte et j’assure le suivi qualité, avant leur réexpédition. L’activité me permet de sortir de ma cellule et d’être en lien avec mon employeur, avec qui je suis toujours sous contrat. Je gagne un peu d’argent pour payer mes cigarettes et la nourriture.”

“L’enjeu d’inciter les détenus à se mettre au travail vise à mieux les réinsérer ensuite dans la société”, relève Albin Heuman de l’Atigip. “De plus, on constate que les détenus qui travaillent récidivent moins à leur sortie de prison.” Et les employeurs y trouvent aussi leur compte. Déjà implantée dans les ateliers de la maison d’arrêt, la société STIMP présente ainsi l’activité de sous-traitance qu’elle réalise pour le compte d’entreprises régionales du secteur des micro mécaniques: “Les détenus réalisent les tâches jusqu’à l’assemblage de pièces de roues électriques motorisées pour les fauteuils roulants des personnes à mobilité réduite”, détaille Mathieu Vuillecard, directeur industriel de l’entreprise, habitué des lieux.