À Belfort, le réseau des universités populaires veut innover pour fédérer tous les publics

Si historiquement, les universités populaires, construites par des retraités attiraient plutôt un public âgé, elles essayent de plus en plus d’aller chercher de nouveaux publics. « Pour cela, il faut innover, aller les chercher. À Belfort, par exemple, l’université populaire IDEE est allée au-devant des enjeux en créant une université populaire des jeunes. » Elle mesure les efforts que cela nécessite : il faut réussir à rajeunir les contenus, aller vers des choses plus vivantes : formation, action datée dans le temps. Trouver, aussi, les bons créneaux, pour permettre aux jeunes actifs de se libérer.

Et puis aussi, aller chercher les publics les plus précaires, qui n’osent pas ou simplement ne connaissent pas ce type d’association. « Nous réfléchissons sur nos implantations pour être au plus proche d’eux », expose encore Annick Bourez. Les universités populaires s’implantent là où il y a des besoins. Dans les zones rurales, par exemple.« Ce sont des endroits ou parfois, il n’y a que nous », ponctue-t-elle. « Dans tous les cas, nous essayons toujours de partir d’un besoin qui n’est pas couvert, nous ne sommes pas dans une logique de concurrence. »

Si 2020 et la crise sanitaire « aurait pu signer le coup d’arrêt de l’aventure », les universités populaires en ont profité pour réfléchir sur de nombreux points : Comment déjouer la fracture numérique ? Comment former sur les questions d’information, de fake news, d’intelligence artificielle ? Comment continuer à transmettre dans les périodes plus difficiles ? Avec l’isolement, a été soulevée aussi toute la question du lien social, de la continuité de la transmission, avec la volonté de créer des rencontres et des moments de partage intergénérationnels. Pendant trois jours, le réseaux des universités populaires vont réfléchir à toutes ces questions à Belfort, lieu où l’université populaire IDEE perdure depuis 40 ans. Elle a fêté son anniversaire à la rentrée.