Belfort : IDEE, 40 ans et plus populaire que jamais

« Quand on vient ici, on apprend forcément quelque chose. » En quelques mots, Julie Jomin, la directrice de l’université populaire IDEE, replace l’ADN de la structure : apprendre ; découvrir ; rencontrer ; échanger. « Notre vocation est le partage du savoir l’accès à la culture pour tous et la formation auprès de la population tout au long de la vie », peut-on lire sur le site Internet de l’université populaire, pour résumer la démarche. On apprend de la conférence ou de l’atelier que l’on suit, mais aussi des personnes autour. Car une université populaire se veut transversale. Le savoir et l’intelligence s’y construisent collectivement. « Ce n’est pas seulement une personne qui délivre, on se nourrit », résume la directrice, en poste depuis fin 2017. Et à Belfort, cela dure depuis 40 ans.

L’université populaire a été créée en 1983, sous l’impulsion de Jean-Pierre Chevènement. Et son succès ne se dément pas depuis. Aujourd’hui, la structure compte neuf salariés, une vingtaine d’intervenants et s’appuie sur une quarantaine de bénévoles. En 2022-2023, plus de 1 500 personnes ont participé aux conférences, près de 900 personnes ont participé à des ateliers et plus de 250 ont suivi des cours de langues.