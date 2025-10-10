À Belfort, la dernière exécution capitale remonte à 1905

À Belfort, la dernière exécution remonte à 1905. C’était encore une exécution publique. Il est 5 h 30, ce 6 octobre, lorsque le couperet tombe pour la dernière fois. Antonio Pozzi vient d’être exécuté. La guillotine a été montée dans la nuit précédant l’exécution, comme le voulait la règle ; elle avait été transportée par train depuis Paris. Elle a été installée sur la place occupée aujourd’hui par le square des Anciens Combattants d’Afrique du Nord.

Antonio Pozzi avait été condamné à mort pour avoir tué de deux coups de couteau Madame Pheulpin, buraliste à Chaux, dans la nuit du 14 au 15 décembre 1904. Il avait été arrêté à Bâle le 27 décembre et ramené à Belfort le 9 janvier 1905. La presse de l’époque constate la présence d’un foule « considérable » pour assister à l’exécution. On évoque un millier de soldats pour contenir un public estimé à 10 000 personnes. La précédente exécution dans le « département » datait de 1855, à Grosmagny. Dès le milieu de la nuit, la foule se pressait dans le centre de Belfort pour voir les bourreaux installer les bois de justice, l’un des nombreux surnoms de la guillotine. Son exécuteur n’est autre qu’Anatole Deibler, le bourreau officiel de la IIIe République. Il a participé à l’exécution de 395 personnes.

Le condamné a été réveillé à 4 h 30 ; on lui annonça que son recours en grâce avait été rejeté. La presse n’est pas avare de détails sur la préparation du condamné. Notamment qu’il dévore trois côtelettes, boit une bouteille de vin et avale trois verres de rhum. La foule hurle des « À mort Pozzi ! » lorsque le condamné se présente au site de l’exécution. Devant l’échafaud, il aurait déclaré : « M….à vous tous ! c’est tout ce que vous méritez ! » La peine de mort avait déjà failli être abolie en 1908. En 1906, 1907 et 1908, le président Fallières gracie systématiquement. Mais le sordide meurtre d’un enfant retourne la dynamique abolitionniste. En Franche-Comté, la dernière exécution date de 1957, à Besançon. En France, la dernière exécution publique date de 1939.

En 2024, selon Amnesty international, 1 518 personnes ont été exécutées par les autorités de 15 pays. L’Arabie saoudite, l’Irak et l’Iran sont à l’origine de l’augmentation mondiale des exécutions. Au total, ces trois pays ont exécuté un nombre effarant de 1 380 personnes. « Ces chiffres, en hausse, ne comprennent pas les milliers de personnes très probablement exécutées en Chine, ainsi qu’en Corée du Nord et au Viêt Nam. Ces pays recourent massivement à la peine de mort mais refusent de communiquer le moindre chiffre officiel », indique Amnesty international