80 fonctionnaires mobilisés pour un contrôle douanier franco-suisse

« Ce vendredi 22 mai, une opération conjointe de contrôle renforcé a été mise en place dans le cadre de la plateforme opérationnelle transfrontalière « P.O.T » du Doubs et du Territoire de Belfort avec les deux cantons suisses voisins, Neuchâtel et Jura », annonce la douane française dans un communiqué de presse.

« Douaniers, policiers et gendarmes, français et suisses, ont uni leurs compétences et leurs moyens pour lutter contre les infractions transfrontalières sous toutes leurs formes.

La police neuchâteloise, la police cantonale du Jura, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), les groupements de gendarmerie du Doubs et de Belfort, la police aux frontières du Doubs, la police nationale du secteur de Pontarlier ont participé à cette opération, pilotée et coordonnée par la direction régionale des douanes de Franche-Comté.

Parmi les 86 agents en uniforme mobilisés, on comptait des équipes maître-chien, des spécialistes de la détection de faux documents et même des pilotes de drones.

L’engagement s’est traduit par un déploiement de forces sur les départements du Doubs, du Territoire de Belfort et les cantons de Neuchâtel et du Jura, sur des points de contrôle fixes (4 points fixes) en frontière, et aussi par des contrôles aléatoires mobiles sur les routes moins fréquentées (6 secteurs).