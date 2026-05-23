80 fonctionnaires mobilisés pour un contrôle douanier franco-suisse

  • 3 minutes
  • Modifié le 23 mai à 16:36
Des contrôles douaniers renforcés ont été organisés durant toute la journée du 22 mai 2026 sur la frontière franco-suisse, dans le Territoire de Belfort et le Doubs.
Des contrôles douaniers renforcés ont été organisés durant toute la journée du 22 mai 2026 sur la frontière franco-suisse, dans le Territoire de Belfort et le Doubs. | © Douanes françaises

Les forces de l’ordres françaises et suisses ont uni leurs ressources pour mener un contrôle douanier renforcé dans le Territoire de Belfort et le Doubs ce vendredi 22 mai.

« Ce vendredi 22 mai, une opération conjointe de contrôle renforcé a été mise en place dans le cadre de la plateforme opérationnelle transfrontalière « P.O.T » du Doubs et du Territoire de Belfort avec les deux cantons suisses voisins, Neuchâtel et Jura », annonce la douane française dans un communiqué de presse.

« Douaniers, policiers et gendarmes, français et suisses, ont uni leurs compétences et leurs moyens pour lutter contre les infractions transfrontalières sous toutes leurs formes.

La police neuchâteloise, la police cantonale du Jura, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), les groupements de gendarmerie du Doubs et de Belfort, la police aux frontières du Doubs, la police nationale du secteur de Pontarlier ont participé à cette opération, pilotée et coordonnée par la direction régionale des douanes de Franche-Comté.

Parmi les 86 agents en uniforme mobilisés, on comptait des équipes maître-chien, des spécialistes de la détection de faux documents et même des pilotes de drones.
L’engagement s’est traduit par un déploiement de forces sur les départements du Doubs, du Territoire de Belfort et les cantons de Neuchâtel et du Jura, sur des points de contrôle fixes (4 points fixes) en frontière, et aussi par des contrôles aléatoires mobiles sur les routes moins fréquentées (6 secteurs).

Déchets, stupéfiants, armes

Cette opération a permis de relever diverses infractions douanières et policières :

  • transfert illicite de déchets
  • saisie de stupéfiants
  • des importations sans déclaration portant sur plusieurs types de marchandises, dont un véhicule et un animal vivant
  • contrebande de tabac
  • saisie d’une armedes infractions à la législation sur la circulation routière (en
  • particulier défaut de permis de conduire, d’assurance ou d’équipements).

Par ailleurs, une personne recherchée pour des amendes impayées a été interpellée par la gendarmerie française.

« Le dispositif, point d’orgue de la coopération opérationnelle entre les différents services associés, qui fonctionne tout au long de l’année sous diverses formes, témoigne d’une collaboration régulière dans la lutte contre les trafics divers et la délinquance en zone frontalière », explique encore le communiqué des douanes.

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