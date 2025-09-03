25 enfants dorment dans la rue en Bourgogne-Franche-Comté

25 enfants. Dont 5 de moins de 3 ans. C’est le nombre d’enfants qui sont restés sans solution d’hébergement, en Bourgogne-Franche-Comté, à la veille de la rentrée, malgré leur appel au 115, le numéro de l’urgence sociale, indique le baromètre des enfants à la rue 2025. « Le constat est accablant », dénonce un communiqué de presse de l’Unicef et de la fédération des acteurs de la solidarité. « Chaque année, nous constatons avec indignation qu’un nombre croissant d’enfants dorment dans la rue, exposés à des conditions de vie indignes et à des dangers quotidiens », déplore Adeline Hazan, présidente d’Unicef France.

À l’échelle nationale, 2 159 enfants, dont 503 de moins de trois ans étaient dans cette situation, à la veille de la rentrée. « Ces chiffres ne sont pas pour autant exhaustifs : de nombreuses personnes ne recourent pas ou ne parviennent pas à joindre le 115, interpelle le communiqué. Par ailleurs, les mineurs non accompagnés sans abri et les familles vivant en squats ou en bidonvilles ne sont pas comptabilisés. » Pascal Brice, président de la fédération des acteurs de la solidarité de tancer : « Nous ne pouvons pas admettre que des enfants dans notre pays retrouvent la rue le soir après l’école. »