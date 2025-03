Vincent Lavier prend la tête de la Chambre régionale d’agriculture

La Chambre régionale d’agriculture de Bourgogne-Franche-Comté a officiellement désigné son nouveau président, mercredi 12 mars. Vincent Lavier, représentant de la FNSEA-Jeunes Agriculteurs et agriculteur en polyculture et élevage ovin, a été élu avec plus de 80 % des suffrages. Il succède à Christian Decerle, qui occupait cette fonction depuis deux mandats.

L’élection de Vincent Lavier s’est déroulée à AgroSup Dijon, dans un contexte marqué par de fortes attentes du monde agricole. La chambre régionale est chargée de représenter et d’accompagner les agriculteurs dans un contexte marqué par de profondes mutations : flambée des coûts de production, transition écologique, tensions sur l’accès à l’eau et aux terres agricoles.

Dans son discours d’investiture, le nouveau président a insisté sur la nécessité d’un dialogue renforcé avec les pouvoirs publics et sur l’accompagnement des exploitants face aux défis économiques et environnementaux. « Ces élections ont été l’expression d’une certaine colère qu’il faudra prendre en compte. Notre mission est d’être au plus près des agriculteurs pour leur apporter des solutions concrètes. L’enjeu est immense, mais nous avons les moyens d’y répondre collectivement », a-t-il affirmé.