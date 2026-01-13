Valdoie : Marie-France Cefis « prête pour un deuxième mandat »

Le nom de la liste sera le même qu’en 2020, « Ensemble pour Valdoie », mais sa composition sera renouvelée à 70 %. « Cela représente beaucoup de travail et certains n’avaient tout simplement pas envie de continuer », explique en substance Marie-France Cefis pour justifier le fort taux de renouvellement de ses co-listiers (cinq membres de sa majorité avaient toutefois démissionné dès octobre 2020).
L’actuelle maire (Les Républicains) de Valdoie (Territoire de Belfort) a annoncé ce mardi 13 janvier 2026 qu’elle est candidate à sa succession pour les élections de mars prochain. En 2020, sa liste l’avait emporté au premier tour face à la liste de Corinne Coudereau, soutenue par l’ancien maire et ancien député Michel Zumkeller. Ce dernier a déjà annoncé sa propre candidature pour le scrutin de mars. En 2020, il avait déposé un recours au tribunal administratif contre l’élection de Marie-France Cefis, l’accusant de ne pas être domiciliée dans la commune. Raison pour laquelle la candidate a organisé de mardi 13 janvier 2026 sa conférence de presse d’annonce de candidature dans son appartement : « J’habite à Valdoie, je paie des impôts à Valdoie et j’ai le droit à une vie privée », martèle-t-elle pour tenter de mettre un terme à ce qu’elle appelle « des rumeurs ».
De son bilan de premier mandat, elle met en avant la baisse de l’endettement, passé de 1962 à 1036 euros par habitant, la création d’une maison France Services, la création d’une médiathèque et d’une ludothèque. « La commune risquait la mise sous tutelle. Je tiens au respect de l’agent public et nous sommes parvenu à faire mieux avec moins », argumente-t-elle.
Marie-France Cefis met la priorité sur le logement
Elle imagine son prochain mandat avec comme priorité le logement, afin de maintenir, voire de développer le nombre d’habitants et d’éviter les fermetures de classes, avec des projets sur l’ancienne aire d’accueil des gens du voyage, sur le site de la Rosemontoise (un projet d’écoquartier par un promoteur). Elle évoque aussi, en matière de sécurité, la poursuite de la vidéoprotection et, en matière d’économie, un projet de reconstruction de la ZAC du Bois de l’Arsot, détruite par un incendie en 2022.
Marie-France Cefis représente actuellement Valdoie au Grand Belfort et est élue au conseil départemental, où elle est déléguée à l’action sociale territoriale, à l’enfance et à la famille et à la santé publique. La composition de sa liste, quant à elle, sera présentée début février. Elle indique que ce sera une liste sans étiquette.