Valdoie : Marie-France Cefis « prête pour un deuxième mandat »

Le nom de la liste sera le même qu’en 2020, « Ensemble pour Valdoie », mais sa composition sera renouvelée à 70 %. « Cela représente beaucoup de travail et certains n’avaient tout simplement pas envie de continuer », explique en substance Marie-France Cefis pour justifier le fort taux de renouvellement de ses co-listiers (cinq membres de sa majorité avaient toutefois démissionné dès octobre 2020).

L’actuelle maire (Les Républicains) de Valdoie (Territoire de Belfort) a annoncé ce mardi 13 janvier 2026 qu’elle est candidate à sa succession pour les élections de mars prochain. En 2020, sa liste l’avait emporté au premier tour face à la liste de Corinne Coudereau, soutenue par l’ancien maire et ancien député Michel Zumkeller. Ce dernier a déjà annoncé sa propre candidature pour le scrutin de mars. En 2020, il avait déposé un recours au tribunal administratif contre l’élection de Marie-France Cefis, l’accusant de ne pas être domiciliée dans la commune. Raison pour laquelle la candidate a organisé de mardi 13 janvier 2026 sa conférence de presse d’annonce de candidature dans son appartement : « J’habite à Valdoie, je paie des impôts à Valdoie et j’ai le droit à une vie privée », martèle-t-elle pour tenter de mettre un terme à ce qu’elle appelle « des rumeurs ».

De son bilan de premier mandat, elle met en avant la baisse de l’endettement, passé de 1962 à 1036 euros par habitant, la création d’une maison France Services, la création d’une médiathèque et d’une ludothèque. « La commune risquait la mise sous tutelle. Je tiens au respect de l’agent public et nous sommes parvenu à faire mieux avec moins », argumente-t-elle.