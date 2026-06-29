UTBM : le conseil d’administration propose Abdellatif Miraoui comme directeur

Ce vendredi 26 juin, le conseil d’administration s’est réuni et a étudié les candidatures. Quatre ont été auditionnées, dont deux en interne : les professeurs Samuel Gomes et Abdellatif Miraoui. C’est le second nommé qui a été largement élu, recueillant 17 suffrages, sur les 28 votes. Le nom sera proposé au ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, Philippe Baptiste. C’est lui qui valide le nom du futur directeur, qui doit prendre ses fonctions à la rentrée 2026.

Abdellatif Miraoui est Franco-marocain, titulaire d’un diplôme d’ingénieur, spécialiste des questions de génie électrique. En 2011, il a été élu président de l’université Cadi Ayyad de Marrakech (Maroc). Il a, par ailleurs, été ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation du royaume du Maroc de 2021 à 2024. Juste avant, il avait été directeur de l’Institut des sciences appliquées de Rennes pendant quelques mois.