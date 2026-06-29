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UTBM : le conseil d’administration propose Abdellatif Miraoui comme directeur

Abdellatif Miraoui, professeur des universités en génie électrique, ancien ministre de l'Enseignement supérieur du Maroc.
Abdellatif Miraoui, professeur des universités en génie électrique, ancien ministre de l'Enseignement supérieur du Maroc. | ©CC BY-SA 4.0

Le conseil d’administration de l’université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) s’est réuni ce vendredi 26 juin pour choisir le candidat au poste de directeur qu’elle soumettra à la validation du ministre de l’Enseignement supérieur. Abdellatif Miraoui, professeur des universités, ancien ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation du royaume du Maroc a été largement désigné.

Ghislain Montavon est le directeur de l’université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) depuis le 1er septembre 2016. Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en génie mécanique, spécialiste des matériaux, des procédés et des surfaces va quitter son poste à la fin de l’été.

Le conseil d’administration de l’UTBM est composé de 28 membres ; particularité des universités de technologie, la moitié des membres est extérieure à l’établissement. On trouve notamment six représentants des acteurs économiques, issus notamment d’Alstom, Stellantis, M-Plus ou encore GE Vernova.

Abdellatif Miraoui, ancien ministre du royaume du Maroc

Ce vendredi 26 juin, le conseil d’administration s’est réuni et a étudié les candidatures. Quatre ont été auditionnées, dont deux en interne : les professeurs Samuel Gomes et Abdellatif Miraoui. C’est le second nommé qui a été largement élu, recueillant 17 suffrages, sur les 28 votes. Le nom sera proposé au ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, Philippe Baptiste. C’est lui qui valide le nom du futur directeur, qui doit prendre ses fonctions à la rentrée 2026.

Abdellatif Miraoui est Franco-marocain, titulaire d’un diplôme d’ingénieur, spécialiste des questions de génie électrique. En 2011, il a été élu président de l’université Cadi Ayyad de Marrakech (Maroc). Il a, par ailleurs, été ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation du royaume du Maroc de 2021 à 2024. Juste avant, il avait été directeur de l’Institut des sciences appliquées de Rennes pendant quelques mois.

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