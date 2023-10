TGV : des élus de Bourgogne-Franche-Comté exigent le retour du Mulhouse-Lille

“”On n’annule pas, on suspend, le temps de la crise sanitaire”, promettait en 2020 la porte-parole de la SNCF (…) Trois ans plus tard, cette desserte n’est toujours pas rétablie. Pourtant, la SNCF annonce un été record avec 24 millions de voyages et +10% de billets vendus sur les grandes lignes”, écrivent les maires de Dijon, François Rebsamen (PS) et de Besançon, Anne Vignot (EELV), ainsi que les présidents de Côte-d’Or, François Sauvadet (UDI) et du Doubs, Christine Bouquin (DVD).