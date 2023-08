Territoire de Belfort : une rentrée scolaire avec la volonté « d’élever le niveau »

Selon les prévisions, 25 068 élèves reprendront les chemins de l’école, la semaine prochaine, dans le Territoire de Belfort, de la maternelle aux lycées, en incluant les formations post-bac dispensées dans les établissements secondaires du public et privé. Cette année, la rentrée scolaire se place autour de trois axes majeurs dont « élever le niveau », explique Nathalie Albert-Moretti, rectrice de la région académique Bourgogne-Franche-Comté et rectrice de l’académie de Besançon lors d’une conférence de presse ce mardi 29 août. Pour y parvenir, elle explique que la scolarisation doit permettre aux élèves d’avoir confiance, de s’émanciper.

Dans le Département, cette « élévation du niveau » passe en partie par le renforcement de la cité éducative, insiste Mariane Tanzi, directrice académique des services de l’éducation nationale du Territoire de Belfort (lire ici). Deux établissements vont tester le concept de « 8h-18h », le collège Simone-Signoret et le collège Léonard-De-Vinci. L’amplitude horaire proposée doit permettre de réaliser des projets scolaires, périscolaires, liées à la jeunesse, à la culture, au sport, portés par des acteurs impliqués tels que des associations par exemple, dans les quartiers d’éducation prioritaire. Eric Blume, adjoint au 1er degré de la Dasen (direction académique des services de l’Education nationale) explique : « Cela doit permettre de lutter contre la ségrégation des élèves et le décrochage scolaire. » Le public visé ? « Entre 0 et 25 ans », détaille-t-il.

Il y a aussi un autre objectif, pointe Mariane Tanzi ; se mobiliser pour que les élèves du Territoire de Belfort «prennent confiance et se donne la chance d’aller vers les voies générales et technologiques, qu’ils soient audacieux. » Elle estime que la population du Territoire de Belfort reste fragile sur ces questions et a besoin d’être mieux accompagné dans cette démarche notamment dans certains collèges, comme le collège Chateaudun, qu’elle cite. Pour le moment, seul les deux collèges cités plus haut expérimenteront le dispositif 8h-18h.