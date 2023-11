Territoire de Belfort : un budget contraint pour 2024 et des débats mal engagés

Hausse des coûts des matériaux, du prix de l’énergie, suppression de taxe indexée par l’Etat… Lors du conseil départemental du Territoire de Belfort, mardi 14 novembre, les inquiétudes se sont multipliées au sujet des orientations budgétaires. En 2023, la hausse des dépenses de fonctionnement a été de 5,17%. Elle devrait se poursuivre à 3,5% pour l’année 2024, poursuit le président du Département, Florian Bouquet (Les Républicains). La hausse s’explique par l’inflation, dans un premier temps. Mais pas que.

Lors de cette séance, le président du Département a aussi exposé sa colère et son amertume envers l’Etat et les mesures gouvernementales en place, qui réduisent le champ d’action des départements. Il est notamment revenu sur la hausse du point d’indice des agents de la fonction publique en juillet 2023, ainsi que d’autres mesures, telles que des mesures spécifiques ciblant les bas salaires, ou encore la hausse du taux forfait de remboursement du transport collectif (75 % contre 50 % précédemment) depuis le 1er septembre 2023 et qui auront un effet sur les dépenses de la masse salariale. En 2024, il faudra ajouter environ « 25 euros de plus par mois et par agent ».

Le Département a aussi perdu 5,5 millions d’euros à cause de l’arrêt du marché immobilier cette année. « Nous n’imaginions pas une baisse aussi brutale », commente Florian Bouquet. Cela crée un effet ciseau entre hausse des coûts et baisse des recettes habituelles.

L’année 2024 l’inquiète. Les dépenses d’action sociale, relativement stables en 2023 compte tenu de la baisse du nombre de bénéficiaires risquent de repartir à la hausse à la suite de l’annonce par le Gouvernement d’une revalorisation de l’allocation du revenu de solidarité active de 4,6% au 1er avril 2024, explique-t-il encore. Sur la table, c’est aussi la question de l’accompagnement des mineurs non accompagnés qui a refait surface : « Le Département doit faire face à un enjeu majeur autour de l’adaptation de son dispositif de protection de l’enfance en nombre et en qualité notamment pour les mineurs au profil complexe, mais aussi faire face à l’afflux massif de mineurs non accompagnés dont le niveau rejoint celui de 2019. »