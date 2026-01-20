Reppe : après la démission du maire et des adjoints, le préfet nomme des administrateurs

Cette délégation spéciale a un double rôle, selon le communiqué préfectoral :

assurer la continuité des services publics locaux, avec des pouvoirs limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente

organiser les élections municipales de mars prochain.

Le président de la délégation spéciale exerce de plein droit les fonctions du maire : il a autorité sur le personnel communal ; il est officier d’état civil et peut procéder à des mariages. IL peut être remplacé par son vice-président en cas d’absence. Les autres membres ont le statut de conseillers municipaux et feront fonction d’adjoints s’ils reçoivent des délégations du président dans ce sens.

En matière budgétaire, la délégation spéciale dispose de prérogatives extrêmement limitées, précise la préfecture. Il ne lui est permis en aucun cas d’engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l’exercice courant. Ainsi, par exemple, elle ne peut ni préparer le budget communal, ni modifier le personnel. De même, elle ne peut qu’engager les dépenses d’investissement relatives à des travaux ou à des achats correspondants à l’affectation décidée par le conseil municipal (avant que celui-ci ne démissionne) et qui présentent un caractère d’urgence.

« Tout ce qui n’est pas urgent attendra la mise en place du nouveau conseil municipal », spécifie le communiqué préfectoral.