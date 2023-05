Plus d’effectifs aux commissariats de Montbéliard et Belfort

17 nouveaux postes de policiers sont ouverts dans le nord Franche-Comté à partir du mois de septembre. Dix le sont pour le commissariat de Montbéliard (Doubs) et sept pour le commissariat de Belfort (Territoire de Belfort). Le commissariat de Montbéliard dispose d’un effectif de plus de 120 agents et celui de Belfort de plus de 160 agents. Le commissariat de Montbéliard couvre aussi la circonscription d’Héricourt.

La loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur prévoit « la création de 8 500 postes de policiers et gendarmes dans le quinquennat, en complément des 10 000 postes créés dans le quinquennat précédent », indique la préfecture du Territoire de Belfort dans un communiqué de presse.

« Cette augmentation significative du nombre de policiers et gendarmes, voulue par le Président de la République, soutenue par une modernisation sans précédent des moyens matériels et le développement de nouvelles technologies, aura pour effet de renforcer davantage la sécurité des citoyens français », commente le député du Doubs, de la majorité, Nicolas Pacquot, qui souligne avoir sollicité à plusieurs reprises le ministre pour renforcer les effectifs montbéliardais. « Ces effectifs permettront une présence policière plus accrue dans l’espace public et de mieux répondre aux réalités de notre territoire en matière de délinquance », indique également la préfecture dans son communiqué.