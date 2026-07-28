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Pierre Moya est le nouveau recteur de l’académie de Besançon

Pierre Moya a été nommé nommé recteur de la région académique Bourgogne-Franche-Comté et de l’académie de Besançon, chancelier des universités le 27 juillet 2026.
Pierre Moya a été nommé nommé recteur de la région académique Bourgogne-Franche-Comté et de l’académie de Besançon, chancelier des universités le 27 juillet 2026. | ©DR

Pierre Moya a été nommé recteur de la région académique Bourgogne-Franche-Comté et de l’académie de Besançon, chancelier des universités, ce lundi 27 juillet. Il succède à Nathalie Albert-Moretti, en poste depuis mars 2022.

Pierre Moya a été́ nommé recteur de la région académique Bourgogne-Franche-Comté et de l’académie de Besançon, chancelier des universités, ce lundi 27 juillet, en conseil des ministres. Il succède à Nathalie Albert-Moretti, en poste depuis mars 2022. Pierre Moya était recteur de l’académie d’Amiens (Somme) depuis juillet 2023.

Le nouveau recteur est professeur d’histoire-géographie de formation. Il a enseigné dans les académies de Bordeaux et Lilles de 1990 à 1997. « En 1998, il devient proviseur adjoint du lycée Jean-Moulin de Roubaix, fonction qu’il exerce pendant trois ans, avant de prendre, en 2001, la direction du collège Verlaine à Lille. En 2004, il rejoint le rectorat de l’académie de Lille en qualité́ de proviseur vie scolaire », détaille le rectorat de Besançon, dans une fiche de présentation. Il est lauréat en 2006 du concours d’inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional établissements et vie scolaire (IA-IPR EVS).

Pierre Moya a exercé rue de Grenelle

Il travaille ensuite dans plusieurs services départementaux de l’Éducation nationale, comme directeur-adjoint ou directeur, notamment dans l’Eure ou le Val-de-Marne. En 2013, il rejoint Paris et le siège de l’Éducation nationale. « En décembre 2013, il intègre la direction générale des ressources humaines du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, où il exerce les fonctions de chef de service, adjoint à la directrice générale des ressources humaines, chargé de l’encadrement », poursuit le communiqué. En 2018, il pilote la mission de la politique de l’encadrement supérieur (MPES).

En juin 2021, il est nommé directeur de l’encadrement et secrétaire général adjoint du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

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