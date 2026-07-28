Pierre Moya est le nouveau recteur de l’académie de Besançon

Pierre Moya a été́ nommé recteur de la région académique Bourgogne-Franche-Comté et de l’académie de Besançon, chancelier des universités, ce lundi 27 juillet, en conseil des ministres. Il succède à Nathalie Albert-Moretti, en poste depuis mars 2022. Pierre Moya était recteur de l’académie d’Amiens (Somme) depuis juillet 2023.

Le nouveau recteur est professeur d’histoire-géographie de formation. Il a enseigné dans les académies de Bordeaux et Lilles de 1990 à 1997. « En 1998, il devient proviseur adjoint du lycée Jean-Moulin de Roubaix, fonction qu’il exerce pendant trois ans, avant de prendre, en 2001, la direction du collège Verlaine à Lille. En 2004, il rejoint le rectorat de l’académie de Lille en qualité́ de proviseur vie scolaire », détaille le rectorat de Besançon, dans une fiche de présentation. Il est lauréat en 2006 du concours d’inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional établissements et vie scolaire (IA-IPR EVS).