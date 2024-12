« On vous rabaisse toujours à votre état de femme »

La scène se passe dans le bureau d’une élue du nord Franche-Comté. Elle accueille un homologue, à la tête d’un exécutif. Ils échangent. Puis une remarque part. « Il m’a dit que j’étais vilaine et que je méritais une fessée », confie-t-elle, à demi-mot, encore gênée. Comme souvent, c’est la sidération qui prime alors.

Le sexisme, Mélanie Welklen en a aussi été la cible. Cela motive, entre autres choses, sa démission de son poste de maire de Châtenois-les-Forges, qu’elle occupait depuis le printemps 2020. Deux ans et demi après son élection, elle jette l’éponge. Lasse. « Ton corps est une œuvre d’art », lui lance-t-on notamment lors d’une réunion de travail, en faisant allusion à ses tatouages. « On vous regarde de la tête au pied », souffle-t-elle, après la publication de notre édito (lire notre article ici). « Ces éléments prenaient beaucoup trop de place », avoue Mélanie Welklen, et pesaient pour beaucoup dans le sentiment de surcharge. « Ce qui m’énerve, c’est qu’on ne sait pas quoi répondre, poursuit l’ancienne élue. Je n’avais aucune réaction et en arrivant chez moi, j’étais hors de moi. » Elle voulait prendre part à la vie de la cité. « J’étais là en tant qu’élue et pas là pour parler de mes tatouages. » Et ces remarques sont vraiment le fait de l’univers politique. Rien de tel avec les entreprises, les services de l’État ou les organisations comme le service d’incendie et de secours, détaille-t-elle.

« J’ai pu avoir des remarques très sexistes, sans avoir réagi, peut-être à tort », note, de son côté, Sandrine Larcher, maire de Delle. Des propos plus ou moins ambigus, plus ou moins grivois. La première magistrate est convaincue que la société est à « un tournant ». « Depuis la vague #MeToo, la parole se libère. Aujourd’hui, les femmes n’acceptent plus les remarques sexistes dans le quotidien, ni les grivoiseries à leur égard », analyse Sandrine Larcher. Avec son engagement politique, il y avait comme une forme d’acceptation ou de résignation de cet univers politique, « très masculin ». Selon elle, notre édito « permet d’ouvrir les yeux sur ce que je tolère et ne devrais pas », même si elle souligne ne pas être dans la « revendication ».

Toutes les femmes élues n’ont pas non plus vécu ces expériences. C’est le cas de Marie-France Bottarlini, maire d’Hérimoncourt et vice-présidente de Pays de Montbéliard Agglomération. « Je n’ai jamais fait l’objet, sur le plan professionnel ou en tant qu’élue, de ce type de propos », témoigne-t-elle par téléphone, glissant aussi au passage qu’elle ne s’attarde jamais dans les soirées politiques ou autres vernissages.