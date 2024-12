« Parce que les femmes, elles aiment l’argent »

On en entend fréquemment, des petites phrases, dans une journée de journaliste ! On se dit qu’elles sont déplacées, qu’elles n’ont pas leur place dans une conférence de presse. On y pense, souvent, en se disant qu’on pourrait les compiler pour en faire un article de fin d’année, façon sottisier. Et puis, on passe à autre chose, avec toutefois un goût amer qui subsiste. On continue d’exercer notre métier de journaliste, emportés par le rythme d’une actu qui en remplace une autre. Mais en se questionnant tout de même sur notre rôle auprès des lecteurs : faut-il les informer de ces phrases prononcées en aparté par des personnalités publiques ?

Ce mardi 26 novembre, à 14 h, rendez-vous est donné dans le bureau du président du conseil départemental du Territoire de Belfort, à l’hôtel du Département, pour recueillir son point de vue dans un dossier complexe qui oppose la collectivité à une structure qui dépendait d’elle. Dans cet immense bureau, il n’y a que des hommes. Quatre journalistes masculins d’autres médias sont là. Il y a aussi un chargé de communication de la collectivité. Et lui.

Habituée à ce style de configuration, je ne suis pas gênée. Dans le nord Franche-Comté, il est habituel d’être la seule femme dans une pièce pour une conférence de presse. Que ce soit pour des rendez-vous avec le milieu politique ou avec le milieu industriel. Cela fait trois ans et demi que je me prête à l’exercice. Parfois, en me sentant un peu mise à l’écart dans des assemblées très masculines, mais j’attribue aussi cela à mon jeune âge – je n’ai pas encore 25 ans. Le temps passe. Les articles et les rencontres défilent. Parfois, cela questionne.

Il est 14 h 40, dans ce grand bureau ensoleillé. Nous questionnons le président du conseil départemental sur des chiffres-clés liés à cet épineux dossier. Et là, il m’interpelle. Moi, seule parmi cette assemblée d’hommes, alors que je suis en train de prendre des notes.