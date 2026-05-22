Nord Franche-Comté : le Pôle métropolitain présidé par le maire d’Echenans-sous-Mont-Vaudois

Ambiance consensuelle, ce mardi 21 mai 2026, dans les locaux de Pays de Montbéliard Agglomération, pour élire le successeur de Charles Demouge à la présidence du Pôle métropolitain : ce dernier ne s’étant pas représenté lors des municipales de mars et il ne détient donc plus de mandat.
Seul candidat, Dominique Chaudey a été élu président du Pôle métropolitain à l’unanimité. Dominique Chaudey est président de la communauté de communes du Pays d’Héricourt, maire d’Echenans-sous-Mont-Vaudois.
L’élection des vice-présidents s’est déroulée également avec un seul candidat pour chaque poste, et chacun a été élu à l’unanimité. Lors des élections précédentes, sous les précédentes mandatures, une telle unanimité était rarissime.
Ont donc été élus :
- Damien Meslot (président du Grand Belfort, maire de Belfort) : 1er vice-président
- Pierre-Aimé Girardot (maire de Longevelle-sur-le-Doubs, président de Pays de Montbéliard agglomération) : 2e vice-président
- Jean-Luc Anderhueber (maire de Saint-Germain-le-Chatelet, président de la communauté de communes du Pays sous-vosgien) : 3e vice-président
- Christian Rayot (maire de Grandvillars et président de la communauté de communes du Sud-Territoire) : 4e vice-président
Intertitre
Le mandat court deux ans. La tradition veut que la présidence tourne entre Montbéliard, Belfort, et Héricourt. Héricourt commence donc ce cycle.
Le nouveau président, Dominique Chaudey, a d’ores et déjà annoncé dans son intervention, une révision des statuts du Pôle Métropolitain, afin de lui donner plus d’efficacité opérationnelle.
A l’issue de la réunion, il indiquait aussi vouloir donner à un vice-président une compétence sur les problématiques transversales aux EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) du nord Franche-Comté, telles que les transports, l’économie, la santé.
Dans sa note de stratégie 2021 – 2027, le Pôle métropolitain se définit comme « une structure de coopération à géométrie variable et se revendique comme espace de construction du « projet commun » du territoire. Le Pôle intervient également pour mener des actions d’intérêt métropolitain sur plusieurs thématiques :
- la santé, en animant le contrat local de santé et en pilotant les actions
- les transports en commun, en ayant préfiguré la création du Syndicat mixte de transport Nord Franche-Comté et en oeuvrant à une meilleure coordination des politiques de mobilités à l’échelon métropolitain
- l’enseignement supérieur et de l’innovation, en animant la démarche partenariale du Campus métropolitain Belfort – Montbéliard
- le développement économique et touristique, en accompagnant les industries du territoire grâce à Territoire d’industrie en définissant une feuille de route
- le développement territorial, en accompagnant les projets structurants du territoire via le contrat de développement métropolitain et la sélection des projets relevant de l’axe urbain du FEDER. »