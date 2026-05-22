Nord Franche-Comté : le Pôle métropolitain présidé par le maire d’Echenans-sous-Mont-Vaudois

Dominique Chaudey, nouveau président du Pôle métropolitain, lors de son élection ce jeudi 21 mai 2025.
Dominique Chaudey, nouveau président du Pôle métropolitain, lors de son élection ce jeudi 21 mai 2025. | © Le Trois P.-Y.R.

Dominique Chaudey, maire d’Echenans-sous-Mont-Vaudois est devenu président de la communauté de communes du Pays d’Héricourt à la suite des dernières élections municipales. Ce jeudi 21 mai, il a été également élu à la présidence du Pôle métropolitain.

Ambiance consensuelle, ce mardi 21 mai 2026, dans les locaux de Pays de Montbéliard Agglomération, pour élire le successeur de Charles Demouge à la présidence du Pôle métropolitain : ce dernier ne s’étant pas représenté lors des municipales de mars et il ne détient donc plus de mandat.

Seul candidat, Dominique Chaudey a été élu président du Pôle métropolitain à l’unanimité. Dominique Chaudey est président de la communauté de communes du Pays d’Héricourt, maire d’Echenans-sous-Mont-Vaudois.

L’élection des vice-présidents s’est déroulée également avec un seul candidat pour chaque poste, et chacun a été élu à l’unanimité. Lors des élections précédentes, sous les précédentes mandatures, une telle unanimité était rarissime.

Ont donc été élus :

  • Damien Meslot (président du Grand Belfort, maire de Belfort) : 1er vice-président
  • Pierre-Aimé Girardot (maire de Longevelle-sur-le-Doubs, président de Pays de Montbéliard agglomération) : 2e vice-président
  • Jean-Luc Anderhueber (maire de Saint-Germain-le-Chatelet, président de la communauté de communes du Pays sous-vosgien) : 3e vice-président
  • Christian Rayot (maire de Grandvillars et président de la communauté de communes du Sud-Territoire) : 4e vice-président

Intertitre

Le mandat court deux ans. La tradition veut que la présidence tourne entre Montbéliard, Belfort, et Héricourt. Héricourt commence donc ce cycle.
Le nouveau président, Dominique Chaudey, a d’ores et déjà annoncé dans son intervention, une révision des statuts du Pôle Métropolitain, afin de lui donner plus d’efficacité opérationnelle.
A l’issue de la réunion, il indiquait aussi vouloir donner à un vice-président une compétence sur les problématiques transversales aux EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) du nord Franche-Comté, telles que les transports, l’économie, la santé.

Dans sa note de stratégie 2021 – 2027, le Pôle métropolitain se définit comme « une structure de coopération à géométrie variable et se revendique comme espace de construction du « projet commun » du territoire. Le Pôle intervient également pour mener des actions d’intérêt métropolitain sur plusieurs thématiques :

  • la santé, en animant le contrat local de santé et en pilotant les actions
  • les transports en commun, en ayant préfiguré la création du Syndicat mixte de transport Nord Franche-Comté et en oeuvrant à une meilleure coordination des politiques de mobilités à l’échelon métropolitain
  • l’enseignement supérieur et de l’innovation, en animant la démarche partenariale du Campus métropolitain Belfort – Montbéliard
  • le développement économique et touristique, en accompagnant les industries du territoire grâce à Territoire d’industrie en définissant une feuille de route
  • le développement territorial, en accompagnant les projets structurants du territoire via le contrat de développement métropolitain et la sélection des projets relevant de l’axe urbain du FEDER. »

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