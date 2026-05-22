Nord Franche-Comté : le Pôle métropolitain présidé par le maire d’Echenans-sous-Mont-Vaudois

Ambiance consensuelle, ce mardi 21 mai 2026, dans les locaux de Pays de Montbéliard Agglomération, pour élire le successeur de Charles Demouge à la présidence du Pôle métropolitain : ce dernier ne s’étant pas représenté lors des municipales de mars et il ne détient donc plus de mandat.

Seul candidat, Dominique Chaudey a été élu président du Pôle métropolitain à l’unanimité. Dominique Chaudey est président de la communauté de communes du Pays d’Héricourt, maire d’Echenans-sous-Mont-Vaudois.

L’élection des vice-présidents s’est déroulée également avec un seul candidat pour chaque poste, et chacun a été élu à l’unanimité. Lors des élections précédentes, sous les précédentes mandatures, une telle unanimité était rarissime.

Ont donc été élus :