Nord Franche-Comté : comment le pôle métropolitain met en péril une aide de 29 millions d’euros

Dans une lettre que Le Trois a pu consulter, la présidente socialiste de Région, Marie-Guite Dufay, réprimande Fernand Burkhalter, président socialiste de la communauté de communes du pays d’Héricourt (CCPH) et actuellement président du pôle métropolitain. Elle informe que le pôle métropolitain Nord Franche-Comté est bien le dernier territoire à ne pas avoir finalisé le contrat Territoire en actions.

Pourtant, le président du pôle a pris la liberté de faire passer des délibération pour lancer les projets et a invité les présidents des intercommunalités adhérentes du pôle métropolitain à en faire de même, alors même que le contrat n’était pas finalisé. « Quelle n’est pas ma surprise de découvrir dans la presse ou sur des sites institutionnels des EPCI signataires que des délibérations ont été prises tout récemment pour approuver le contrat », tance la présidente de région. Elle expose que toutes les délibérations prises seront donc tacites et qu’il faudra procéder à de nouvelles délibérations.

Selon la lettre, et des sources souhaitant rester anonymes, le président du pôle a aussi tenté de faire rentrer dans l’enveloppe des subventions, un projet de résidence étudiante à Héricourt. Or, quelques temps plus tôt, il avait annoncé boudé ce projet au profit d’un complexe de cinéma et de loisirs à Echenans-sous-Mont-Vaudois. « Les projets qui concernent Héricourt nécessitent de votre part en tant que maire et président de la communauté de communes du pays d’Héricourt une transparence particulière », lui assène encore la présidente de Région.

Lors d’une intervention en conseil communautaire des Vosges du Sud au mois de décembre, l’élu et conseiller régional écologiste Eric Oternaud avait d’ailleurs clamé que le président du Pôle avait « usé et abusé de sa position pour intégrer sur son territoire, pays d’Héricourt, des projets non structurants, voués à l’échec en opposition avec l’Etat et la Région. » Il évoquait notamment le complexe de cinéma qui selon lui, « consommait du foncier naturel » et « fragilisait les structures existantes à Belfort et Audincourt ». Il avait conclu en exposant que l’attitude de Fernand Burkhalter était « proprement irresponsable » et que cela prouvait « une fois de plus que le pôle métropolitain ne fonctionne pas , ceci par le comportement de certains élus. » Plusieurs élus d’intercommunalités n’ont pas été dupes, non plus, de cette manoeuvre, et regrettent la démarche cavalière du président du pôle et de la communauté de communes du pays d’Héricourt.