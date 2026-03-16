Municipales : quels sont les enseignements du 1er tour ?

Damien Meslot, maire Les Républicains de Belfort depuis 2014, a écrasé la concurrence. Les observateurs ne l’attendaient pas aussi haut. Lui non plus. Mais avec 47,34 % des suffrages exprimés, il écrase la concurrence. Il ne lui a manqué que 331 voix pour gagner dès le 1er tour. Il obtient ainsi quasiment le même score qu’en 2020 (48 % des suffrages exprimés), dans un contexte de très forte abstention. Damien Meslot est en tête dans 24 des 28 bureaux de vote de Belfort ; Florian Chauche est en tête dans les trois bureaux des Résidences et à celui des Glacis. Le Rassemblement national de Christophe Soustelle et le Modem de Christophe Grudler sont réduits à la portion congrue, avec respectivement 11,76 % et 6,11 %. Le second ne se qualifie même pas au second tour ni n’aura de représentants dans le prochain conseil municipal, ce qu’il avait obtenu en 2020, en étant que n°2 sur la liste.