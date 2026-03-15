Municipales : Marie-Noëlle Biguinet réélue dans un fauteuil

Il est 20h à l’Hôtel de ville de Montbéliard. La tension commence à monter au sein de l’assemblée ce dimanche 15 mars. Les yeux sont rivés sur les écrans géants. Tout le monde attend une chose : les résultats du premier tour des municipales (lire notre article). Mais dans les têtes, la victoire semble déjà toute proche. Il manque les résultats de cinq bureaux de vote, mais la maire sortante Marie-Noëlle Biguinet enregistre 56,66 % des votes exprimés. « C’est bon, elle a gagné », s’enthousiasme-t-on. D’autres préfèrent rester prudents : « Il faut encore attendre les résultats des derniers bureaux. »
20h05, le dernier dossier jaune, dossier comportant les résultats du dernier bureau de votes, arrive sur la table. Une feuille est glissée dans la main de Marie-Noëlle Biguinet. Elle prend place derrière le pupitre et replace le micro. Les tensions atteignent leur paroxysme, dans la pièce, le silence prend place.
Les résultats sont annoncés : Maryse Vuerli (LFI) obtient 11,82 % des votes exprimés. « La liste numéro deux, Marie-Noëlle Biguinet, Montbéliard en Mouvement, 3 420 voix, soit 50 52,51 % », annonce fièrement la maire. « Bravo », des applaudissements commencent dans la salle. La maire est élue pour un troisième mandat dès le premier tour. En 2020, Marie-Noëlle Biguinet avait déjà été élue au premier tour avec 54,52 % des votes. En 2014, elle avait battu Jacques Hélias avec 50,19 %.
La liste des résultats continue : Franck Plain (LEG) 2,82 % et Eric Lançon (LDG), 29,85 %. À l’évocation du résultat, quelques huées se font entendre. Déjà en lice pour les municipales de 2020, Eric Lançon avait enregistré 27,40 % des voix. Même si le taux de participation est en légère hausse par rapport à 2020, 45,82 % contre 44,66 %, le taux n’atteint pas celui d’avant covid : 44,66 %.
Gilles Da Costa officialise sa candidature à la présidence de PMA
En quelques secondes, les tensions disparaissent, les uns les autres se prennent dans les bras et se félicitent. Certains décrochent leur téléphone et reçoivent les félicitations de leurs proches. D’autres prennent des photos des résultats. « C’est un grand bonheur. C’est le fruit d’un travail qui dure depuis douze ans, confie la maire sortante, réélue. C’est aussi le fruit d’un travail de campagne avec une équipe unie. On va continuer notre proximité avec les habitants et garder une équipe stable. »
Mais l’attention ne se porte pas seulement sur la maire, mais aussi sur Gilles Da Costa, pressenti pour succéder à Charles Demouge à la présidence du Pays de Montbéliard Agglomération (PMA). À l’annonce des résultats, l’ancien directeur général des services de la Région Bourgogne-Franche-Comté, l’officialise, il est candidat à la présidence (lire notre article). « C’est une satisfaction. Marie-Noëlle Biguinet montre son implantation à Montbéliard. Moi, je vais capitaliser sur ce succès pour en viser un autre. À partir d’aujourd’hui, je suis légitime pour briguer la présidence, puisque je suis élu à la mairie et au conseil communautaire. Je suis en train de bâtir un programme avec un groupe de maires conséquent pour arriver à faire un programme pour le Pays de Montbéliard. » Pour rappel, Montbéliard se voit attribuer 16 sièges sur les 113 élus au conseil communautaire de PMA. Le reste des sièges est réparti aux autres communes de l’agglomération.
Des élus ravis de repartir sur un nouveau mandat
Du côté des élus, la joie est difficilement contenue. « Les agressions et les insultes qu’on a subies n’ont pas payé. Nous avons mené une campagne propre, une campagne de terrain auprès des Montbéliardais. Nous avons défendu un bilan et un programme Les habitants nous ont fait de nouveau confiance. Moi, je suis heureux », félicite Eddie Stampone, adjoint au maire, en laissant éclater son enthousiasme. Marie-Noëlle Biguinet devance tous les autres candidats sur l’ensemble des bureaux de vote, sauf celui de Jules-Verne (Petite-Hollande). Le candidat divers gauche, Eric Lançon, est premier sur ce bureau.
Jean-Michel Noël, élu sur la liste de Marie-Noëlle Biguinet : « Je suis forcément ravi. On a de supers projets pour la ville et qui nous tiennent à cœur. On retient trois sujets importants : la ville, les habitants et l’avenir. » Pour fêter cette victoire, le rendez-vous est donné à la permanence. La salle, qui quelques minutes auparavant grouillait de monde, se retrouve vite vide. Il suffit à l’assemblée de traverser la rue pour se retrouver dans leur quartier général. « On est les meilleurs, bravos », sous les applaudissements, la maire est accueillie par son équipe.