Municipales : Marie-Noëlle Biguinet réélue dans un fauteuil

Il est 20h à l’Hôtel de ville de Montbéliard. La tension commence à monter au sein de l’assemblée ce dimanche 15 mars. Les yeux sont rivés sur les écrans géants. Tout le monde attend une chose : les résultats du premier tour des municipales (lire notre article). Mais dans les têtes, la victoire semble déjà toute proche. Il manque les résultats de cinq bureaux de vote, mais la maire sortante Marie-Noëlle Biguinet enregistre 56,66 % des votes exprimés. « C’est bon, elle a gagné », s’enthousiasme-t-on. D’autres préfèrent rester prudents : « Il faut encore attendre les résultats des derniers bureaux. »

20h05, le dernier dossier jaune, dossier comportant les résultats du dernier bureau de votes, arrive sur la table. Une feuille est glissée dans la main de Marie-Noëlle Biguinet. Elle prend place derrière le pupitre et replace le micro. Les tensions atteignent leur paroxysme, dans la pièce, le silence prend place.

Les résultats sont annoncés : Maryse Vuerli (LFI) obtient 11,82 % des votes exprimés. « La liste numéro deux, Marie-Noëlle Biguinet, Montbéliard en Mouvement, 3 420 voix, soit 50 52,51 % », annonce fièrement la maire. « Bravo », des applaudissements commencent dans la salle. La maire est élue pour un troisième mandat dès le premier tour. En 2020, Marie-Noëlle Biguinet avait déjà été élue au premier tour avec 54,52 % des votes. En 2014, elle avait battu Jacques Hélias avec 50,19 %.

La liste des résultats continue : Franck Plain (LEG) 2,82 % et Eric Lançon (LDG), 29,85 %. À l’évocation du résultat, quelques huées se font entendre. Déjà en lice pour les municipales de 2020, Eric Lançon avait enregistré 27,40 % des voix. Même si le taux de participation est en légère hausse par rapport à 2020, 45,82 % contre 44,66 %, le taux n’atteint pas celui d’avant covid : 44,66 %.