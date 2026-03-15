PUB
,

Municipales : Marie-Noëlle Biguinet réélue dans un fauteuil

Marie-Noëlle Biguinet, maire de Montbéliard.|©Le Trois - E.C.
Marie-Noëlle Biguinet est réélue dès le 1er tour aux élections municipales à Montbéliard. | ©Le Trois – Eva Chibane – archives

La maire sortante Les Républicains (LR) de Montbéliard, Marie-Noëlle Biguinet, est largement réélue pour un 3e mandat, dès le 1er tour. Elle enregistre 55,51% des suffrages exprimés.

Il est 20h à l’Hôtel de ville de Montbéliard. La tension commence à monter au sein de l’assemblée ce dimanche 15 mars. Les yeux sont rivés sur les écrans géants. Tout le monde attend une chose : les résultats du premier tour des municipales (lire notre article). Mais dans les têtes, la victoire semble déjà toute proche. Il manque les résultats de cinq bureaux de vote, mais la maire sortante Marie-Noëlle Biguinet enregistre 56,66 % des votes exprimés. « C’est bon, elle a gagné », s’enthousiasme-t-on. D’autres préfèrent rester prudents : « Il faut encore attendre les résultats des derniers bureaux. »

20h05, le dernier dossier jaune, dossier comportant les résultats du dernier bureau de votes, arrive sur la table. Une feuille est glissée dans la main de Marie-Noëlle Biguinet. Elle prend place derrière le pupitre et replace le micro. Les tensions atteignent leur paroxysme, dans la pièce, le silence prend place. 

Les résultats sont annoncés : Maryse Vuerli (LFI) obtient 11,82 % des votes exprimés. « La liste numéro deux, Marie-Noëlle Biguinet, Montbéliard en Mouvement, 3 420 voix, soit 50 52,51 % », annonce fièrement la maire. « Bravo », des applaudissements commencent dans la salle. La maire est élue pour un troisième mandat dès le premier tour. En 2020, Marie-Noëlle Biguinet avait déjà été élue au premier tour avec 54,52 % des votes. En 2014, elle avait battu Jacques Hélias avec 50,19 %. 

La liste des résultats continue : Franck Plain (LEG) 2,82 % et Eric Lançon (LDG), 29,85 %. À l’évocation du résultat, quelques huées se font entendre. Déjà en lice pour les municipales de 2020, Eric Lançon avait enregistré 27,40 % des voix. Même si le taux de participation est en légère hausse par rapport à 2020, 45,82 % contre 44,66 %, le taux n’atteint pas celui d’avant covid : 44,66 %. 

Suivez les résultats des municipales en direct

Gilles Da Costa officialise sa candidature à la présidence de PMA

En quelques secondes, les tensions disparaissent, les uns les autres se prennent dans les bras et se félicitent. Certains décrochent leur téléphone et reçoivent les félicitations de leurs proches. D’autres prennent des photos des résultats. « C’est un grand bonheur. C’est le fruit d’un travail qui dure depuis douze ans, confie la maire sortante, réélue. C’est aussi le fruit d’un travail de campagne avec une équipe unie. On va continuer notre proximité avec les habitants et garder une équipe stable. »

Mais l’attention ne se porte pas seulement sur la maire, mais aussi sur Gilles Da Costa, pressenti pour succéder à Charles Demouge à la présidence du Pays de Montbéliard Agglomération (PMA). À l’annonce des résultats, l’ancien directeur général des services de la Région Bourgogne-Franche-Comté, l’officialise, il est candidat à la présidence (lire notre article). « C’est une satisfaction. Marie-Noëlle Biguinet montre son implantation à Montbéliard. Moi, je vais capitaliser sur ce succès pour en viser un autre. À partir d’aujourd’hui, je suis légitime pour briguer la présidence, puisque je suis élu à la mairie et au conseil communautaire. Je suis en train de bâtir un programme avec un groupe de maires conséquent pour arriver à faire un programme pour le Pays de Montbéliard. » Pour rappel, Montbéliard se voit attribuer 16 sièges sur les 113 élus au conseil communautaire de PMA. Le reste des sièges est réparti aux autres communes de l’agglomération. 

Des élus ravis de repartir sur un nouveau mandat

Du côté des élus, la joie est difficilement contenue. « Les agressions et les insultes qu’on a subies n’ont pas payé. Nous avons mené une campagne propre, une campagne de terrain auprès des Montbéliardais. Nous avons défendu un bilan et un programme Les habitants nous ont fait de nouveau confiance. Moi, je suis heureux », félicite Eddie Stampone, adjoint au maire, en laissant éclater son enthousiasme. Marie-Noëlle Biguinet devance tous les autres candidats sur l’ensemble des bureaux de vote, sauf celui de Jules-Verne (Petite-Hollande). Le candidat divers gauche, Eric Lançon, est premier sur ce bureau.

Jean-Michel Noël, élu sur la liste de Marie-Noëlle Biguinet : « Je suis forcément ravi. On a de supers projets pour la ville et qui nous tiennent à cœur. On retient trois sujets importants : la ville, les habitants et l’avenir. » Pour fêter cette victoire, le rendez-vous est donné à la permanence. La salle, qui quelques minutes auparavant grouillait de monde, se retrouve vite vide. Il suffit à l’assemblée de traverser la rue pour se retrouver dans leur quartier général. « On est les meilleurs, bravos », sous les applaudissements, la maire est accueillie par son équipe.

Nos derniers articles

,
Léo Prassel, 24 ans, futur maire de Bavilliers.

Municipales : Bavilliers bascule à gauche

Bavilliers bascule à gauche. La liste menée par le jeune Léo Prassel, 24 ans, arrive bien en tête du scrutin. Eric Koeberlé, défait ce 15 mars, avait été élu en 2014.
,
Isoloir du bureau de vote de la salle des fêtes, à Belfort, le 15 mars 2026, lors du 1er tour des élections municipales.

Municipales : retrouvez tous les résultats dans le Haut-Rhin

Le 1er tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars 2026. Retrouvez l'ensemble des résultats dans les communes du Haut-Rhin grâce au moteur de recherche développé par Le Trois. Les résultats sont régulièrement mis à jour en cours de soirée.
,
Bulletin de vote glissé dans l'urne du bureau de vote de la salle des fêtes, à Belfort, le 15 mars 2026, lors du 1er tour des élections municipales 2026.

Municipales : retrouvez tous les résultats en Haute-Saône

Le 1er tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars 2026. Retrouvez l'ensemble des résultats dans les communes de Haute-Saône grâce au moteur de recherche développé par Le Trois. Les résultats sont régulièrement mis à jour en cours de soirée.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

90 Appartements8 Immeubles61 Maisons15 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC