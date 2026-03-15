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[EN DIRECT] Suivez le 1er tour des élections municipales dans le nord Franche-Comté

Acte de vote. Une enveloppe électorale est insérée dans l'urne.
Le 1er tour des élections municipales se tient ce dimanche 15 mars 2026. | ©Le Trois – illustration
DIRECT

Le 1er tour des élections municipales se tient ce dimanche 15 mars 2026. La majorité des communes connaîtra ce dimanche soir son nouveau conseil municipal. Suivez les actualités de la journée et tous les résultats en direct, sur letrois.info

Les informations à retenir

– La participation dépasse les 20% à 12h dans le Territoire de Belfort et en Haute-Saône, en légère hausse par rapport à 2020.

Dès 20h, retrouvez les premiers résultats sur letrois.info, grâce à notre moteur de recherches. Retrouvez les résultats dans vos communes. Le site sera mis à jour régulièrement en soirée.

– 2 012 107 électeurs sont appelés à voter en Bourgogne-Franche-Comté, dans les 3 685 communes de la région

– Les bureaux de vote sont ouverts jusqu’à 18 h dans le nord Franche-Comté

– Retrouvez les candidats grâce à notre moteur de recherche

– Retrouvez les points chauds dans le nord Franche-Comté (ici et ici)

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