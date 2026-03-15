[EN DIRECT] Suivez le 1er tour des élections municipales dans le nord Franche-Comté

– La participation dépasse les 20% à 12h dans le Territoire de Belfort et en Haute-Saône, en légère hausse par rapport à 2020.

– Dès 20h, retrouvez les premiers résultats sur letrois.info, grâce à notre moteur de recherches. Retrouvez les résultats dans vos communes. Le site sera mis à jour régulièrement en soirée.

– 2 012 107 électeurs sont appelés à voter en Bourgogne-Franche-Comté, dans les 3 685 communes de la région

– Les bureaux de vote sont ouverts jusqu’à 18 h dans le nord Franche-Comté

– Retrouvez les candidats grâce à notre moteur de recherche

– Retrouvez les points chauds dans le nord Franche-Comté (ici et ici)